Basketbol Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Karşıyaka, son 20 gün içinde Folkart'ın 18 milyon liralık destek sağladığını açıkladı.

Tarihinin en zorlu dönemlerinden birini geçiren Karşıyaka Basketbol, ligde son haftaya girilirken kümede kalma mücadelesini sürdürüyor. Bu kritik süreçte İzmir ekibine en büyük maddi desteği ise kentin önde gelen markalarından Folkart sağladı.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Folkart'ın son 20 gün içinde 18 milyon liralık katkıda bulunduğu belirtilirken, Mesut Sancak ve Folkart ailesinin ayrıca Türk oyuncuların, teknik ekibin ve kulüp çalışanlarının maaş ödemelerine de destek verdiği ifade edildi. Öte yandan Folkart'ın, basketbol takımının ligde kalması halinde 100 bin euro prim vereceğini de daha önce duyurduğu hatırlatıldı.

Tüm bu gelişmelerin ardından Karşıyaka Spor Kulübü, Mesut Sancak ve Folkart ailesine teşekkür eden bir mesaj paylaştı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Türk oyuncularımızın, teknik ekibimizin ve kulüp emekçilerimizin maaş ödemeleri konusunda; böylesine zor bir dönemde koşulsuz yanımızda olan Mesut Sancak ve Folkart ailesi, bir kez daha Karşıyaka'ya yürekten destek vermiştir. Bu hafta Süper Lig'de kalmamız halinde vadettikleri 100 bin dolar prim hariç, 20 günde Folkart'ın desteği 18 milyon liraya ulaştı. Hiçbir şart öne sürmeden yalnızca bu armaya ve bu camiaya olan inançlarıyla verdikleri bu gönülden destek; sadece maddi değil, aynı zamanda büyük bir moral ve güven kaynağıdır. Karşıyaka'ya inandıkları için Mesut Sancak ve Folkart ailesine sonsuz teşekkür ederiz. Tüm taraftarlarımızın ve Karşıyaka'mızın güçlü moral desteği ile sonuna kadar savaşmayı bırakmayacağız. Her şey Karşıyaka için.'