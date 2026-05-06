Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar başkanlığındaki Aliağa Belediyesi heyetinin Sosyal hizmetler alanındaki Madrid temasları, İspanya'da ilgiyle karşılandı. Madrid Belediyesi Sosyal Politikalar, Aile ve Eşitlik Delegesi Jose Fernandez Sanchez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Aliağa Belediyesi heyetini Madrid'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Jose Fernandez Sanchez, paylaşımında Madrid Belediyesinin Evde Bakım Hizmetleri ve Yaşlılar Departmanının 'İstenmeyen Yalnızlık Önleme Programı' hakkındaki deneyimlerini Aliağa heyetiyle paylaştıklarını belirtti. Sanchez Aliağa Belediyesi tarafından sunulan 'Sosyal Yaşam Ekosistemi' projesinin de görüşmenin önemli başlıkları arasında yer aldığını kaydetti. Sanchez, buluşmanın sosyal politikaların geliştirilmesi açısından son derece verimli geçtiğini vurguladı. Paylaşımda, Madrid Belediyesi ile Aliağa Belediyesi arasında sosyal hizmetler alanında karşılıklı deneyim paylaşımının gerçekleştirildiği ifade edildi. Görüşmede, sosyal hizmetler alanında iyi uygulama örneklerinin paylaşılması, kurumsal diyaloğun geliştirilmesi ve önümüzdeki süreçte karşılıklı iyi niyet çerçevesinde temasların sürdürülmesine yönelik ortak yaklaşım da öne çıktı.

Başkan Serkan Acar: 'Yerel yönetimler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını önemsiyoruz'

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da temaslara ilişkin değerlendirmesinde, yerel yönetimler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının önemine dikkat çekti. Başkan Serkan Acar, 'Madrid'de gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde, hem onların uygulamalarını yakından görme hem de Aliağa'da hayata geçirdiğimiz Sosyal Yaşam Ekosistemi modelini paylaşma imkânı bulduk. Karşılıklı iyi niyet, iş birliği ve deneyim paylaşımı temelinde yürütülen bu temasların, önümüzdeki süreçte sosyal hizmetler alanındaki çalışmalara katkı sağlayacağına inanıyoruz. Heyetimize büyük ilgi gösteren Madrid Belediyesine çok teşekkür ediyoruz' dedi.