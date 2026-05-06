Yeşilay ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 'Sağlıklı Yaşamda Hareket Haftası' etkinlikleri kapsamında Güzelbahçe'de geniş katılımlı bir farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. Bağımlılıkla mücadelede toplumsal bilinci artırmayı hedefleyen programda öğrenciler, öğretmenler ve veliler sahil şeridinde bir araya gelerek sağlıklı yaşam mesajları verdi.

Yeşilay ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Sağlıklı Yaşam Ligi Projesi kapsamında, 'Sağlıklı Yaşamda Hareket Haftası' etkinlikleri Güzelbahçe'de düzenlendi. Sağlıklı yaşam bilincini artırmak, bağımlılıklarla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak ve toplumun her kesimini bu sürece dahil etmek amacıyla gerçekleştirilen kortej yürüyüşü büyük bir coşkuya sahne oldu. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü ve Yeşilay İzmir Başkanı Ömer Yahşi, Güzelbahçe Kaymakamı Mehmet Özel, Güzelbahçe İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Yıldız ile öğrencilerin, velilerin, eğitimcilerin ve kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen korteje yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Proje kapsamında hazırlanan farkındalık dövizlerini taşıyan öğrenciler, yeşil ve beyaz balonlarıyla yürüyüşe renk kattı.

Yahşi: 'Çocuklarımızın güzel bir hayat yaşayabilmeleri için çalışıyoruz'

Yürüyüşün ardından açıklamalarda bulunan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü ve Yeşilay İzmir Başkanı Ömer Yahşi, çocukların her türlü bağımlılıktan uzak tutulması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: 'Bugün güzel İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde bütün 5 bine yakın öğrencimiz bizle beraber, velilerimiz, öğretmenlerimizle beraber bağımsızlık seferberliği... Biliyorsunuz 2026 yılı bağımsızlık yılı olarak ilan edildi. Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığı olarak da birlikte çocuklarımızın teknoloji bağımlılığından uzak, iradelerini çok güzel kullanan ve kendi bağımsızlığını ilan etmiş, hiçbir bağımlılığa düçar olmadan güzel bir hayat yaşayabilmeleri için hem Yeşilay'ı tanıtıyoruz hem iradeli, hakim olmayı hem de bağımsızlıkla alakalı güzel bir kazanım elde etmeleri için öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, velilerimizle birlikte bugün çok güzel bir havada, deniz kenarında tüm İzmirlilere güzel bir mesaj vermek için öğretmen, öğrenci ve velilerimizle birlikte güzel bir çalışma içerisindeyiz. Hem uyuşturucudan, sigaradan, alkolden uzaklaşmak, ayrıca o kötü oyunlardan, kötü yönlendirmelerden ki acılar yaşadık biliyorsunuz yine ondan da uzaklaşmak; doğayla iç içe olmak, doğanın içerisinde bulunmak, çocuklarımızın kendi renklerini kazanmalarını sağlamak, toprak işgalinden ziyade insan işgalinin, esaretinin olmaması için, çocuklarımızın herhangi bir işgalle karşılaşılmaması için özellikle bu farkındalığı oluşturmaya gayret ediyoruz. Her zaman, her fırsatta çocuklarımıza bağımsız olmalarıyla alakalı bir çalışmanın içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı olarak, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, Yeşilay olarak bizzat katılarak öğrencilerimize örnek olmaya gayret ediyoruz.'

Gençlerden anlamlı mesajlar

Yürüyüşe katılarak akranlarına seslenen gençler, bağımlılığın her türüne karşı uyanık olunması gerektiğini ifade ettiler. 10. sınıf öğrencisi İpek Denizgür, bu yürüyüşün bağımsızlıklarının simgesi olduğunu ve teknolojinin sınırlarının bilinmesi gerektiğini belirtirken; 13 yaşındaki Arda Şahin, bağımlılığın dersleri ve geleceği kötü etkilediğini vurgulayarak farkındalık oluşturmaktan mutlu olduğunu dile getirdi. 12 yaşındaki Beren Tapucan ise küçük yaşta bu farkındalığı kazanmanın önemine değinerek, bağımlılıkları bırakmak adına bu yürüyüşün büyük bir adım olduğunu ve büyüklerine örnek olmak istediklerini kaydetti.