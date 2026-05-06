Erciyes 38 Futbol Spor Kulübünün Play-Off 2.tur ikinci maçında evinde Malatya Yeşilyurtspor'u konuk edecek.

TFF 3.Lig 2.Grup Play-Off'ta mücadele eden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü adım adım ilerliyor. Play-Off 1.turunda Mardin ekibi Mazıdağı Fosfatspor'u eleyen mavi-siyahlılar 2.tura adını yazdırdı. Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü'nün 2.tur ilk maçında deplasmanda rakibi Malatya Yeşilyurtspor ile golsüz berabere kalan Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü evinde taraftarı önünde tur atlamak istiyor. Kayseri ekibi Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü rakibini eleyerek adını finale yazdırmanın hesabını yapıyor.

8 Mayıs Cuma günü RHG Enertürk Enerji Stadyumunda oynanacak olan Erciyes 38 FSK ile Malatya Yeşilyurtspor maçı saat 20.00'de başlayacak.