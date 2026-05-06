Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 'Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş' sloganıyla yürütülen vekaletle kurban bağışı kampanyasına destek vererek kurban bağışında bulundu.

Türkiye Diyanet Vakfı Yahyalı Şubesi tarafından 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanı'nda açılan vekaletle kurban bağış standını ziyaret eden Başkan Öztürk, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette TDV Yahyalı Şube Başkan Vekili Yasin Ekim ile TDV Yahyalı Şube Sorumlusu Abdullah Köse de hazır bulundu.

Yahyalı'nın yardımseverliği ve dayanışma kültürüyle ön plana çıkan bir ilçe olduğunu ifade eden Başkan Öztürk, vatandaşları da kampanyaya destek olmaya davet etti.

Başkan Öztürk yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'Türkiye Diyanet Vakfımız tarafından her yıl düzenlenen vekaletle kurban organizasyonu sayesinde bağışlar ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırılıyor. Başta Diyanet İşleri Başkanımız olmak üzere il ve ilçe müftülerimize, Diyanet teşkilatımızda görev yapan tüm personelimize gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yapılan bu hizmetler gönül coğrafyamızdaki mazlum ve mağdur insanlara umut olmaktadır. Tüm hemşehrilerimizi bu hayır organizasyonuna destek vermeye davet ediyorum.'

TDV Yahyalı Şube Sorumlusu Abdullah Köse ise Belediye Başkanı Esat Öztürk'e bağışlarından dolayı teşekkür ederek kampanya hakkında şu bilgileri paylaştı:

'Sayın Belediye Başkanımıza Türkiye Diyanet Vakfımıza yapmış olduğu kurban bağışından dolayı teşekkür ediyoruz. Türkiye Diyanet Vakfımız bu yıl vekaletle kurban organizasyonunda; Türkiye'de kurban kestirmek isteyen vatandaşlarımız için bedeli 18 bin TL, Filistin'deki kardeşlerimize kurban ulaştırmak isteyenler için 15 bin TL, diğer mazlum ve Müslüman coğrafyalarda kurban kestirmek isteyen vatandaşlarımız için ise 7 bin TL olarak belirlemiştir.Bağış yapmak isteyen vatandaşlarımızı Yahyalı 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanı'ndaki standımıza ve İlçe Müftülüğümüze bekliyoruz. Şimdiden tüm hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.'