Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Hacılar Belediyesi iş birliğinde, belediye personeline yönelik 'Kurum Kültürü, Kurumsal Aidiyet ve Etik Kuralları' konulu eğitim semineri düzenlendi.

Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda İletişim Uzmanı Özden Algan ve Uzman Aile Danışmanı Sebahat Bayar tarafından personele kurum kültürü, aidiyet bilinci ve etik kurallar konusunda eğitim verildi.

Programda konuşan Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, Hacılar Belediyesi çalışanlarının özveriyle görev yaptığını belirterek, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'a personel haklarına verdiği destek dolayısıyla teşekkür etti.

Navruz, toplu iş sözleşmesi sürecinde çalışanların taleplerine olumlu yaklaşım gösterildiğini ifade ederek, belediye personelinin sahada büyük gayretle hizmet verdiğini söyledi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da eğitim programına ilişkin yaptığı değerlendirmede, belediyecilik hizmetlerinde kurumsal aidiyetin ve etik değerlere bağlı çalışma anlayışının büyük önem taşıdığını belirtti.

Başkan Özdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetin kalitesini belirleyen en önemli unsur, görevini aidiyet duygusuyla yapan çalışma arkadaşlarımızdır. Hacılar Belediyesi olarak personelimizin emeğine, alın terine ve kurumsal gelişimine büyük önem veriyoruz. Bu tür eğitim programlarını da hem kurum kültürümüzü güçlendiren hem de hizmet anlayışımızı geliştiren önemli çalışmalar olarak görüyoruz.'

Başkan Özdoğan, programın düzenlenmesinde emeği geçen Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığına, eğitimcilere ve belediye personeline teşekkür etti.