Kayseri'de lise öğrencileri, çölyak hastalığına dikkat çekmek için düzenlenen glütensiz yemek yarışmasında ter döktü.

Şehit Yusuf Çağatay Sanalp Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Çölyak Farkındalık Haftası kapsamında liseler arasında glütensiz yemek yarışması düzenlendi. Öğrenciler glütensiz en lezzetli yemeği yapmak için ter dökerken, hastalığa da dikkat çekti. Yarışma hakkında bilgi veren Yiyecek-İçecek Hizmetleri Öğretmeni Hüseyin Bozlak, 'Aslında yemek yarışması diyoruz ama bu bir festival. Öğrencilerimiz glütensiz yemek yapacaklar, glütenli yemekleri glütensize çevirecekler. Türk modern mutfağının yemeklerini glütensiz hale getirmiş olacağız. Kayseri vurgumuzu daha belirgin şekilde göstereceğiz. Öğrencilerimiz Kayseri'de ilk defa Çölyak Farkındalık Haftası'nda böyle bir yarışmaya katıldılar. Bugün farkındalığı yüksek olan bir etkinlik yaptığımız için katılım sağlayan tüm öğrencilerimize altın madalya ödülünü vereceğiz. Her katılımcımıza yarışmanın sonunda katılım sertifikası ve mutfak ürünleri satın alabilecekleri hediye çeklerimiz olacak. Okul müdürlüğümüz olarak bu ve benzeri faaliyetleri, farkındalığı olan yüksek projeleri sürekli yapıyoruz. Kayseri genelinde duyuruya çıkmış olan bir yarışma oldu. Kayseri yağlaması, mantısı, nevzinesi ve içli köfte gibi meşhur yemekleri glütensiz hale getirecekler ve ileriye dönük Türk mutfağına yeni değerler kazandıracaklar. Alanımızdaki Yiyecek-İçecek Hizmetleri Bölümü öğretmenlerimizin öğrencilere çok büyük katkıları var' şeklinde konuştu.

Kayseri Çölyak Yaşam Derneği Başkanı Zahide Kaya da, 'Çölyak hastalığı, glüten adlı proteinin ince bağırsaklara verdiği ciddi bir rahatsızlıktır. Kişiden kişiye değişmekle beraber belirtileri arasında ishal, kabızlık ve mide şişkinlikleri yer alır. Basit bir baş ağrısı bile çölyak hastalığını düşündürebilir. Bunun tek tedavi şekli ömür boyu glütensiz beslenmektir. Ben 15-20 yıla yakındır çölyak hastasıyım. O zamandan bu yana çok yol katettiğimi düşünüyorum. Artık her yerde ürünlerimizi bulabiliyoruz. Bugün de 9 Mayıs Dünya Çölyak Farkındalığı kapsamında okulumuzda bir farkındalık etkinliği gerçekleştiriliyor. Biz de bu duruma destek veriyoruz' diye konuştu.