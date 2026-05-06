İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 2-8 Mayıs Trafik Haftası kapsamında gerçekleştirilen uygulamada sürücülere ceza yerine bilinçlendirme yapıldı. Trafik ekipleri sürücülere broşür dağıtarak yaya farkındalığı, hoşgörü ve trafik kurallarına uyulmasının önemini anlattı.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri kontrol noktasında durdurdukları sürücülere Trafik Haftası'nın önemini anlatan bilgilendirici broşürler dağıttı. Dağıtılan broşürlerde trafikte yaya önceliği, sürücüler arası saygı ve hoşgörü ile trafik kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekildi. Trafik polisleri sürücülerle birebir sohbet ederek trafik güvenliği konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Öte yandan, uygulama sırasında İETT otobüsünden inen bebek arabalı vatandaşlara yardım eden trafik polisleri, uygulamanın amacını sahada da gösterdi. Vatandaşlar ise gerçekleştirilen uygulamadan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Trafik Haftası kapsamında gerçekleştirilen uygulama noktası dronla da havadan görüntülendi.