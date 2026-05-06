Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) öncülüğünde düzenlenen 'BİLİMFEST', açılış töreni ile başladı. Açılışta konuşan SBB Başkanı Halit Doğan, 'Çocuklarımızın ve gençlerimizin hem bugünün hem de yarının dünyasına en donanımlı şekilde hazırlanması gerektiğine inanıyoruz' dedi.

Bilim ve teknolojiyi vatandaşlarla buluşturmayı hedefleyen BİLİMFEST, bugün ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. 9 Mayıs'a kadar sürecek festival, her gün 09.30 ile 16.30 saatleri arasında Bilim Samsun Kent Park yerleşkesinde bilim meraklılarını bir araya getiriyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda ve TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında hayata geçirilen BİLİMFEST, 'Samsun'un Bereketli Topraklarında Bilimle Yeşeren Gelecek' temasıyla düzenleniyor.

Bugün düzenlenen törenle açılan festivalin açılış konuşmasını yapan SAMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Bilgin, organizasyonda emeği geçen tüm paydaşlara şükranlarını sundu.

Daha sonra kürsüye gelen Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, 'Samsun, kurtuluş mücadelesinin ilk adımının atıldığı şehir. Birçok projede de öncülük yapıyor. 23 Nisan'da Türkî Cumhuriyetlerden yüzlerce çocuğu ilimizde misafir etti. Bugün de bilim adına çocuklarımız bir araya geldi. Bilim insanı küçük yaşta yetişir. Çocukları o nedenle küçük yaşta yönlendirmeliyiz. Dolayısıyla bu bilim festivali de o açıdan önem arz ediyor' diye konuştu.

'Çocuk ve gençlerin yarının dünyasına en donanımlı şekilde hazırlanması gerektiğine inanıyoruz'

Festival ile genç ve çocukları bilime yaklaştırmayı hedeflediklerini dile getiren Başkan Halit Doğan, 'Bilim Samsun'da gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı buluşma, şehrimizin sadece geçmişiyle değil, bilimle inşa edilen geleceğiyle de ne kadar güçlü olduğunun bir göstergesidir, ilanıdır. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin hem bugünün hem de yarının dünyasına en donanımlı şekilde hazırlanması gerektiğine inanıyoruz. Bu vizyonun en kıymetli meyvelerinden biri olan bugünkü BİLİMFEST Samsun, TÜBİTAK'ın sunduğu çok değerli desteklerle hayata geçmiştir. Bizler, Samsun'un bereketli topraklarında bilimle yeşeren gelecek diyerek yola çıktık. Şehrimizin bilim ve teknoloji vizyonunu iki ana sütun üzerinde yükseltiyoruz: Samsun Keşif Kampüsü ve içinde bulunduğumuz Bilim Samsun. Bu merkezlerimizde sürdürdüğümüz atölye çalışmaları ve etkinliklerde 2025-2026 eğitim döneminde tam 250 bin katılımcı sayısına ulaştık. Bu devasa rakam sadece bir istatistik değil, Samsunlu gençlerimizin keşfe, icada ve nitelikli eğitime olan büyük potansiyelinin bir göstergesidir. Bir çocuğun gözündeki merak, bir gencin zihnindeki fikir geleceğin ilk adımıdır' şeklinde konuştu.

Bugün düzenlenen festival haricinde de öğrencileri bilimle buluşturduklarının altını çizen Doğan, 'Bu yaptığımız aktivitelerdeki amacımız, Samsun'u bilime merak duyan her gencin vazgeçilmez bir durağı haline getirmek. Gençlerimizi sadece teorik bilgilerle değil, onları rekabetçi dünyaya hazırlayan projelerle destekliyoruz. Bunun neticesi olarak da geçtiğimiz yıl içerisinde prestijli platformlara 310 öğrencimiz, 57 danışmanımızla birlikte tam 214 proje ile katılım sağladık. Şu anda da Antalya'da devam eden robot yarışmaları finallerinde 19 robot, 10 öğretmen ve 40 öğrenciden oluşan takımlarımız şehrimizi temsil ediyor. Bilim her çocuğun hakkıdır diyerek 60 köy okulumuza ulaşarak 2 bin 800 evladımızı bilimsel faaliyetlerle tanıştırdık. 17 ilçemizde düzenlediğimiz çocuk şenlikleriyle 55 bin 809 çocuğumuzun hem öğrenmesine hem şehre aidiyetlerine katkı sağlamış olduk. Aynı anlayışla hayata geçirdiğimiz PETEK Gençlik Merkezlerimizle gençlerimizin sadece ders çalıştığı değil, aynı zamanda kendini geliştirdiği, sosyalleştiği ve üretimle buluştuğu çok yönlü bir yaşam alanını hayata geçirmiş olduk. BİLİMFEST Samsun'un şehrimize, ülkemize ve geleceğimize hayırlar getirmesini diliyorum. İnşallah çocuklarımız burada çok mutlu olurlar. Öğrenci arkadaşlarımız kendi geleceklerine dair önemli hikâyeler burada elde ederler. Burada bir robotumuz var. İkinci robot da çıktı. Yazılımları yapılıyor. İkinci robotumuz da hayata geçmiş olacak. Arkadaşlarımızın bilim yolculuğuna onlar da katkı sağlamış olacaklar' ifadelerini kullandı.

Öte yandan festival programı ise oldukça zengin bir içeriğe sahip. Tarım teknolojilerinden doğa bilimlerine, çevre bilincinden mühendislik uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede hazırlanan 60 farklı atölye çalışmasında katılımcılar keyifle vakit geçiriyor. BİLİMFEST yalnızca atölyelerle sınırlı kalmıyor. Festival süresince düzenlenecek bilim şovları, sahne performansları, çevre temalı tiyatro gösterileri ve uzman isimlerin gerçekleştireceği söyleşiler etkinliğe renk katıyor. Aynı zamanda festival süresince tüm veliler ve çocuklar için otobüs ve tramvaylar ücretsiz hizmet veriyor.