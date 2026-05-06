Samsun Canik Belediyesi'nin ilçede düzenlediği 'Konuşacak Çok Şey Var!' adlı konferans programında Prof. Dr. Oytun Erbaş, vatandaşlarla buluşacak.

Canik Belediyesi, kültür ve sanat alanında alkışları toplayan programlarına yenilerini eklemeyi sürdürüyor. Birçok farklı alanda önemli çalışmalar gerçekleştiren isimleri vatandaşlarla bir araya getirmeye devam eden Canik Belediyesi, Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın katılımıyla ilçede 'Konuşacak Çok Şey Var!' isimli konferans programı düzenliyor. Tıp alanında gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgiler aktaracak olan Prof. Dr. Oytun Erbaş, program çerçevesinde ayrıca vatandaşların sorularını yanıtlayacak. İlgisinin yüksek olması beklenen ve Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın nörogelişim konusunda deney ve gözlem çalışmalarına yönelik tecrübelerini aktaracağı 'Konuşacak Çok Şey Var!' konferans programı, 7 Mayıs 2026 Perşembe günü saat 19.00'da Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Kültür ve sanat programlarını vatandaşların talepleri doğrultusunda oluşturduklarına değinen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 'Kültür ve sanat alanına yönelik programlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Etkinlik takvimimizi, hemşehrilerimizin talepleri ve önerileri doğrultusunda belirliyoruz. Ailelerimizle ve gençlerimizle buluşmaya devam ediyoruz. Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın katılımıyla ilçemizde gerçekleştireceğimiz 'Konuşacak Çok Şey Var!' konferans programımıza tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum' ifadelerini kullandı.