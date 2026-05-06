AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, İkizce TOKİ başta olmak üzere kent genelinde devam eden ulaşım projelerini Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü teknik ekibiyle birlikte sahada inceledi.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Karayolları 8. Bölge Müdürü Suat Cüre ve teknik ekipler ile birlikte İkizce TOKİ bölgesi ve bağlantı yollarında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Deprem sonrası karayollarına 19 milyar TL yatırım yapıldığını açıklayan Ölmeztoprak, İkizce'de 42,4 kilometrelik yolun tamamlandığını, 4 kavşaktan 3'ünün hizmete açıldığını, havalimanı bağlantı kavşağının ise 2026 yılı sonunda tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

İkizce Toki bölgesinde 42,4 kilometrelik yol tamamlandı

İkizce TOKİ bölgesindeki çalışmalar hakkında sahada bilgi alan Ölmeztoprak, toplam 42,4 kilometrelik yol kesiminin tamamlandığını belirtti. K2 TOKİ 1. Bölge bağlantı kavşağı ile K4 şantiye giriş kavşağının hemzemin olarak hizmete açıldığını ifade eden Ölmeztoprak, K3 şube önü kavşağının ise farklı seviyeli kavşak olarak tamamlandığını söyledi. Planlanan 4 kavşaktan 3'ünün tamamlandığını kaydeden Ölmeztoprak, 'K1 havaalanı bağlantı kavşağını da 2026 yılı içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Kalan 5,8 kilometrelik kesimin de bitirilmesiyle ulaşım hattı bütüncül hale gelecek' dedi.

İkizce'de yürütülen çalışmaların toplam proje büyüklüğünün 7,6 milyar TL olduğunu belirten Ölmeztoprak, K3 şube önü kavşağından 1. Organize Sanayi Bölgesi'ne uzanan alternatif bağlantı yolu projelerinin de eş zamanlı sürdüğünü ifade etti. Ayrıca Akçadağ TOKİ konutları bağlantı yolu kapsamında 1,5 kilometrelik yol ile 1x25 metre uzunluğundaki Toygar Köprüsü'nün de projeye dahil edildiğini açıkladı.

Malatya'ya 3 yılda 19 milyar TL'lik karayolu yatırımı

Malatya genelindeki ulaşım yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ölmeztoprak, deprem sonrası karayollarına yapılan toplam yatırım tutarının 19 milyar TL olduğunu açıkladı. Kent genelinde farklı noktalarda eş zamanlı çalışmaların sürdüğünü ve projelerin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirtti.

Malatya çevre yolunda çalışmalar sürüyor

Malatya Çevre Yolu Yapımı Kontrol Şefliği'nde yürütülen çalışmaları da yerinde inceleyen Ölmeztoprak, 53,5 kilometrelik çevre yolunun 46,2 kilometrelik bölümünün tamamlandığını bildirdi. Kalan kısmın 2026 yılı sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Ölmeztoprak, projenin tamamlanmasıyla birlikte ağır tonajlı ve transit trafiğin şehir dışına yönlendirileceğini, şehir merkezindeki trafik yoğunluğunun azalacağını ifade etti.

Doğanşehir Savaklı Mahallesi'nde yürütülen incelemelerde mevcut trafik akışı ve yol güvenliğini değerlendiren Ölmeztoprak, mahalle sakinlerinin kavşak talebini yerinde ele aldıklarını ve gerekli adımların atıldığını söyledi. Doğanşehir Erkenek TOKİ rezerv alanında yürütülen çalışmaları da inceleyen Ölmeztoprak, toplam 110 konut, 105 dükkân ve 1 fırın planlandığını, mevcut durumda 90 konut ile 80 dükkânın yapım sürecinin devam ettiğini açıkladı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki yerleşim ve ticari alanların önemli ölçüde genişleyeceğini ifade etti.

Erkenek Tüneli'nde 9,3 kilometrelik kısım trafiğe açıldı

Erkenek Tüneli'nde yürütülen çalışmaları da yerinde inceleyen Ölmeztoprak, servis yolunda 4,3 kilometre, ana yolda ise 5 kilometrelik kesimin tamamlanarak trafiğe açıldığını belirtti. Toplamda 9,3 kilometrelik kısmın kullanıma sunulduğunu ifade etti. Sağ tüpteki çalışmaların ise devam ettiğini ve 2026 yılı içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Yeşilyurt ve sanayi güzergahlarında inceleme

Yeşilyurt Kuyulu Mahallesi'nde bağlantı yolu taleplerini dinleyen Ölmeztoprak, Topsöğüt Mahallesi'nde Altay Kışlası Yeni Sanayi Sitesi girişinde trafik yoğunluğu ve kavşak ihtiyacını yerinde inceledi. Bölgedeki esnaf ve vatandaşların taleplerinin değerlendirildiğini ve gerekli düzenlemelere yönelik sürecin başlatıldığını belirtti.

Kale ilçesinde alt geçit ve sinyalizasyon talepleri

Kale ilçesine bağlı Kıyıcak ve Bentbaşı mahallelerinde saha incelemelerinde bulunan Ölmeztoprak, alt geçit, yol yapımı ve sinyalizasyon düzenlemelerine yönelik talepleri yerinde değerlendirdiklerini ifade etti. İlçe merkezinde Bağlıca ve Düztarla mahallelerinde ise yan yol ve bisiklet yolu taleplerine ilişkin sürecin başlatıldığını belirten Ölmeztoprak, mevcut karayolu hattındaki trafik yoğunluğunu yerinde gözlemlediklerini söyledi.

Battalgazi'de yeni yerleşim alanlarına kavşak projesi

Battalgazi ilçesinde Bahçebaşı ve Akoğuz gibi yeni yerleşim alanları güzergâhında yapılması planlanan kavşak projelerinin de tamamlandığını açıklayan Ölmeztoprak, ihalesinin yapılması için planlama aşamasında olduğunu ve sürecin takipçisi olduklarını belirtti. Bu bölgelerde ulaşım altyapısının yerleşim planlarına uygun şekilde şekillendirildiğini ifade etti.