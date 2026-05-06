Sivas'ta baharın müjdecisi Hıdırellez, yağmurlu havaya rağmen coşkuyla kutlandı. Kış etkilerinin sürdüğü kentte yağmur altında yapılan etkinlikler ilginç görüntüler oluşturdu.

Hıdırellez, Paşabahçe Mesire Alanı'nda düzenlenen programla kutlandı. Kış etkilerinin devam ettiği kentte, Hıdırellez günü yağan yağmur renkli ve ilginç görüntülere sahne oldu. Programa Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve il protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı. Yağmura rağmen alanı dolduran vatandaşlar, halk oyunları ekiplerinin gösterileriyle coşkulu anlar yaşadı. Geleneksel kıyafetlerle sahne alan ekipler, izleyicilerden büyük alkış aldı. Etkinlikler kapsamında düzenlenen geleneksel yarışmalar ise renkli görüntüler oluşturdu. Vali Yılmaz Şimşek ve eşi Çiğdem Olgun Şimşek'in yumurta tokuşturması ile başlayan yarışmalar; yumurta taşıma, halat çekme ve çuval yarışı ile devam etti. Yağmur altında gerçekleşen yarışmalarda vatandaşlar hem eğlendi hem de tatlı rekabet yaşadı. Soğuk ve yağışlı havaya rağmen baharın simgesi olan Hıdırellez'in coşkusu hissedildi. Program, Vali Yılmaz Şimşek ve eşi Çiğdem Olgun Şimşek'in katılımcılara yemek ikramında bulunmasıyla sona erdi.

'Çok köklü bir geleneğimizdir'

Programda konuşan Vali Yılmaz Şimşek, 'Hıdırellez asırlardır bu topraklarda yaşatılan, umutlarımızı tazeleyen ve kardeşliğimizi pekiştiren çok köklü bir geleneğimizdir. Baharın gelişiyle birlikte doğa nasıl yeniden canlanıyorsa, bizler de kardeşliğimizi ve dayanışmamızı yeniden güçlendiriyoruz. Bu tür etkinlikler geçmişimiz ile geleceğimiz arasında kurulan en güçlü bağdır. Programın düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyor, tüm hemşerilerimizin Hıdırellez Bayramı'nı kutluyorum' dedi.