Kayseri'de Hıdırellez Bayramı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen program ile coşku ile kutlandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Şükrü Dursun, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, davetliler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program başlarken, Türk halk kültürünü yansıtan oyunlarla ve eğlenceler ile bayram coşkulu şekilde kutlandı. Programda ayrıca öğrenciler ve halk oyunları ekibi tarafından gösteriler yapılırken, geleneksel oyunlardan olan yumurta taşıma, yoğurt yeme ve halat çekme yarışmaları düzenlendi.

Yarışmalarda başarılı olan öğrencilere protokol tarafından ödül verildi.