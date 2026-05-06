Edremit'te 'Geleneksel Çocuk Oyunları' etkinlikleri binlerce öğrencinin katılımıyla şölen havasında geçiyor. Kültürel mirasın gelecek nesillere aktarıldığı etkinliklerde 8 bin 368 öğrenci, hem eğleniyor hem de geleneksel oyunları yaşatıyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, çocukların dijital dünyadan uzaklaşıp geleneksel sokak oyunlarıyla sosyalleşmesini amaçlayan 'Geleneksel Çocuk Oyunları' etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Edremit Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen dev organizasyon, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit Gençlik,

Spor ve Kongre Merkezi' nde gerçekleştiriliyor.

Toplamda 8 bin 368 öğrencinin katılım sağladığı bu dev organizasyona, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Esmen ve Şube Müdürü Mesut Polat da bizzat katılarak çocukların heyecanına ortak oldu. Sahada oyun oynayan öğrencilerle yakından ilgilenen protokol üyeleri, geleneksel kültürün yaşatılmasının önemine dikkat çekti.

Birlik ve beraberlik duygusu pekişiyor

Etkinlikler kapsamında unutulmaya yüz tutmuş oyunlar, modern tesislerde çocukların enerjisiyle yeniden can buluyor. Takım ruhu, birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği oyunlarda; mendil kapmaca, yakar top ve halat çekme gibi geleneksel oyunlar büyük çekişmelere sahne oluyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Esmen, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimi için bu tür etkinliklerin kritik öneme sahip olduğunu belirterek, organizasyonda emeği geçen tüm öğretmenlere ve spor antrenörlerine teşekkür etti. Keyifli anların yaşandığı kongre merkezinde, öğrencilerin mutluluğu objektiflere renkli görüntülerle yansıdı.