Sakarya'da yetiştirilerek Türkiye'nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesine gönderilen ve adına şarkılar yazılan dalların 'altın sarısı' ayvanın ağaçları çiçek açtı. Geçen sezon zirai dondan etkilenen ve rekoltesi yok denecek kadar az olan ayvanın beyaz çiçekleri yeni sezonda çiftçinin umudu oldu.

Gül çiçeği ailesi içerisinde yer alan ve dalların 'altın sarısı' olarak tabir edilen ayva ağaçları çiçek açtı. Sulu olması ve lezzetiyle ünlenen Sakarya ayvası, iç piyasanın ihtiyacının önemli kısmını karşılamasının yanı sıra birçok ülkeye de ihraç ediliyor. Pekmezi, kurutması, reçeli ile kompostosu yapılan ve daha olgunlaşmadan dalında alıcı bulan coğrafi işaretli Geyve ve Pamukova ayvası zorlu şartlar altında yetiştirilerek, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın diğer ucuna kadar gönderiliyor. Geçen sezon zirai dondan etkilenen ve rekoltesi yok denecek kadar az olan ayvanın beyaz çiçekleri yeni sezonda çiftçinin umudu oldu.

'Tahmin ediyorum bu sene bolluk yılı olacak'

Pamukova Ziraat Odası Başkanı Yaşar Ulukaya, 'Adına şarkılar yazılan, bütün dertlere devam olan ayvamız bu sene gerçekten mükemmel. Herhangi bir don hasarımızda yok ve geçen seneki kaybettiğimiz rekolteyi tahmin ediyorum bu sene yakaladık. Geçen sene gerçekten doğal bir afet yaşadık ülke olarak. Bu sene rekoltemiz iyi, hava şartları da güzel gidiyor. Şu anda dördüncü ilaçlamayı yapıyorum ve ayvalarımızda herhangi bir hasar yok. Tahmin ediyorum bu sene bolluk yılı olacak. Pamukova ve Geyve yöresinde çıkarttığımız ayvalar ülkenin yüzde 52'sini karşılıyor. Burada kalite olarak toprak yapısı ve iklim şartları bakımından güzel ayvamız var. Dünya ülkelerine bunu ihraç edebiliyoruz, geçen sene mağduriyet yaşadık ve misafirimize ikram edecek ayvamız olmadı. Bu sene çok çok iyi. Ayvaları hem üreticiyi hem de tüketiciyi mağdur etmeden satabilirsek ne mutlu bize' dedi.