Yalova merkezde bulunan lunaparkı işleten Ali Altınbaş'ı 30 milyon lira haracı vermediği için vurdurduğu ileri sürülen ağabey Muhammet Altınbaş'tan iddialara yalanlama geldi. Ağabey kardeşinin kendi iş yerine yaptığı saldırının görüntülerini paylaştı.

2 Mayıs'ta Yalova Sahili'nde bulunan lunapark işletmecisi Ali Altınbaş, (46) otomobiliyle Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu arkasında geçeceği sırada yolun çöp kovalarıyla kapandığını gördü. Aracından yolu açmak için inen Altıntaş'a bu sırada 25 yaşlarındaki bir şüpheli tabanca 9 el ateş etti. Kurşunlardan 3'ü Ali Altınbaş'a isabet etti. Şüpheli daha sonra bölgeden koşarak uzaklaştı.

Eli, sağ ve sol bacağına isabet eden 3 kurşunla yaralanan Altınbaş, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bir süredir ağabeyi Muhammet Altınbaş'ın (52) haraç aldığını iddia eden Ali Altınbaş, son olarak 30 milyon haraç istediğini ve bunu vermediği için vurulduğunu ileri sürmüştü.

Arkadaşını ihale dosyası aldığı için darp ettiler

İddiaları yalanlayan Muhammet Altınbaş, kardeşinin araç kiralama iş yerine gelerek arkadaşına saldırdığı ve çıkan kavganın görüntülerini paylaştı. Dubai'ye iş için gittiğini anlatan Altınbaş, yaşanan süreci şöyle anlattı:

'Ben 18 yaşında cezaevine girdim, 46 yaşında çıktım. Bu Ali Altınbaş adlı şahıs benim öz kardeşimdir. İhale olacaktı. Serkan Yenice isimli arkadaşım Yalova'daydı. 'İhaleye girsem olur mu abi' dedi. 'Açık ihale kardeşim, herkesin ihalesine girebilirsin' dedim. O da ihaleden dosya aldı. Bunlar yatağından kalkıp Serkan Yenice'yi arayıp daha gidip adamı konuşturmadan benim dükkanımda darp ettiler. Ondan sonra görüntülerde her şeyi görüyorsunuz. Silah çekme durumları var. Ben de oradayım. Ben silah taşımıyorum. Özellikle taşımıyorum. Çünkü onun bela getireceğini de biliyorum. Hep bildim. Bu bilinçle de hareket ettim. Ve bana sistematik olarak bu Ali Altınbaş ve onun yönlendirmesiyle ailem tarafından hep kötülük yapıldı. Ama ailem diye hepsini sineye çektim. Çok ağır şeyler yani bu. Hepsini sineye çektim. Hep sustum. Susmam onların kabadayılıklarını ve bana karşı sertleşmelerini artırdı.'

Haraç iddialarının gerçek olmadığını vurgulayan Altınbaş, 'Ben haraç istemiş olsam onlar bu cesareti bulabilirler mi? Benim dükkanımı gelip basabilecek cesareti, bana silah çekecek cesareti bulabilirler mi? Ama bu olayın olduğu gün, dükkanımı bastıkları gün rica ettiler. 10 kişi beni Yalova'da bulunan kafede yalvar yakar getirttiler, barıştıralım dediler. Kardeşim geldi bana kötü sözler söylediği için 'hani özür dileyecekti, barışacaktık' deyip oradan kalktım. 2 saat sonra gidip emniyette beni şikayet ettiler. Kaldı ki ben onları dükkanımı basmasından dolayı yine kardeşimdir diye şikayet etmemiştim. Beni şikayet ettiler, ertesi gün beni alıp bir gün nezarette yatırdılar' diye konuştu.

'Bir bağlantım yok'

Yaşananlardan sonra Serkan Yenice'nin ihaleye girmekten vazgeçtiğini belirten Altınbaş, şöyle konuştu:

'Benim de zaten böyle bir niyetim yoktu. Hatta bu olan olaylardan eşim, çevrem hep bana yüklendiler. Dediler ki git, onlar cahil. Onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar, git. Benim de yurt dışı hayalim vardı. Gidip de iş kurmak gibi. Hem bir tatil yapalım, hem kafamızı dinleyelim dedim. Oradan uzaklaştım. Bu sırada bu Ali Altınbaş isimli şahsa silahlı saldırı yapılmış. Beni aradılar görüntülü. Ben ne oldu diye bağırıyorum. 'Bu yaptırdı, bu yaptırdı' diye orada videolar çekiyorlar. Kamuoyuna haraç istediğimi söylüyorlar. Hayatımda hiç kimseden, değil kardeşimden hiç kimseden bir tane haksız kazanç sağlamadım. Ceza ve hayatım dahil. Görüntülerde de izleyeceksiniz. En ufak bir bağlantımı tespit etsinler bu olayla alakalı ben kafamı bu olaya koyuyorum. Türkiye'ye de geleceğim. Bir aylık tatil için buraya geldim ve iş bakmak için geldim. Bütün hayatımı cezaevinde geçirerek ölmeye razıyım, eğer bir bağlantımı bu olayla ilgili tespit etsinler.'