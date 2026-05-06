Gaziantep'te hafta sonu etkili olan 'süper hücre' fırtınası ve şiddetli sağanağın ardından tarım alanlarında ciddi zarar meydana geldi.

Pazar günü öğleden sonra başlayan 'süper hücre' fırtınasıyla adeta felaketi yaşayan Gaziantep'te aniden bastıran şiddetli sağanak, ceviz büyüklüğündeki dolu ve yer yer oluşan hortumlar, cadde ve sokakları kısa sürede göle çevirirken, binaların çatılarını uçurup ağaçları söktü. Gaziantep'te sadece 20 dakika içerisinde metrekareye yaklaşık 60 kilogram yağış düşerken, fırtınanın şiddetiyle çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi ve özellikle Antep fıstığı bahçeleri başta olmak üzere tarım arazilerinde büyük çaplı hasar meydana geldi.

Felaketin ardından Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Şehitkamil, Şahinbey, Oğuzeli, Nizip, Karkamış, Araban ve Yavuzeli ilçelerinde tarım alanlarında hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Meteorolojik olaylar sonucu tarım alanlarında yapılan ön tespit çalışmaları ile ilgili bilgi veren Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, '3 Mayıs 2026 tarihinde Gaziantep'te meydana gelen şiddetli meteorolojik olaylar, çok kısa sürede aşırı yağış, sel, dolu, kuvvetli fırtına ve hortum şeklinde gerçekleşmiştir. Yaşanan süper hücre fırtınası tarımsal üretimi doğrudan etkilemiştir. Bu olaylar kendisini Karkamış, Nizip, Oğuzeli, Araban ve Şehitkamil ilçelerimizde daha çok hissettirmiştir. Meteorolojik olayların yaşanmasının hemen akabinde tarım alanlarındaki tahribatı görmek ve genel bir fizibilite çıkarmak için 9 ilçemizde, 21 ekip, 21 araç ve 60 teknik personel ile sahada ön tespit çalışmalarına başlanmıştır. Meteorolojik olaylardan etkilenen 5 ilçemizde bulunan 433 köy ve 114 mahallede tarım alanları etkilenmiştir' dedi.

Antep fıstığı alanları başta olmak üzere zeytin, arpa ve buğday bahçelerinin de dolu, sel ve fırtınadan etkilendiğini belirten Sağlam, 'Özellikle Antep fıstığı bahçelerinde dal kırılmaları, taze meyve sürgünlerinin kopması, ağaç devrilmeleri öne çıkan zarar şekilleri olmuştur. Hasar tespit çalışmaları devam etmektedir' diye konuştu.