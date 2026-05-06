Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, haklarında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında haklarında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K., R.K. ve B.K. isimli şahısları yakaladı. Viranşehir ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 3 hükümlü gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
