Şanlıurfa'da polis ekiplerince okul önlerinde yapılan denetimlerde, aranan 2 şahıs gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da 18 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünce, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçlarına yönelik denetimler sürüyor. Saat 07.30-18.00 arasında yapılan uygulamada 381 okul, 356 iş yeri, 219 park ve bahçe ile 32 metruk bina kontrol edildi, 461 okul servisi denetlendi. Denetimlerde 2 bin 318 kişinin sorgulaması yapılırken, aranan 2 kişi yakalandı. Ayrıca 51 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA