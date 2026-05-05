Babaeskili fotoğraf sanatçısı Bahadır Arcan, İtalya'daki 20'nci FIAP Kulüpler Dünya Kupası'nda 'Kuran' adlı eseriyle altın madalya kazanarak bireysel dünya şampiyonu oldu.

Fotoğraf sanatçısı Bahadır Arcan, uluslararası arenada önemli bir başarıya imza attı. Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) tarafından her yıl düzenlenen ve bu yıl İtalya'nın organizasyonunda gerçekleştirilen 20'nci FIAP Kulüpler Dünya Kupası sonuçları açıklandı. Dünyanın en prestijli fotoğraf organizasyonlarından biri olarak kabul edilen yarışmada Arcan, bireysel kategoride dünya birinciliğini elde etti.

Binlerce eser arasından gelen altın madalya

Toplam 44 farklı ülkeden 206 fotoğraf kulübünün katıldığı ve 4 bin 85 fotoğrafın oylandığı organizasyonda Bahadır Arcan, 'Kuran' isimli çalışmasıyla seçici kuruldan 39 puan alarak zirveye yerleşti. Hulki Muradi Photography & Art kulübü adına yarışmaya katılan sanatçı, bu sonuçla FIAP Altın Madalya'nın sahibi oldu. Takım sıralamasında ise Arcan'ın yer aldığı kulüp, genel klasmanda 30'uncu sırada yer alırken, Türkiye'den katılan 16 takım arasında 4'üncü olma başarısını gösterdi.

Fotoğraf dünyasının 'Olimpiyatları' olarak nitelendirilen bu organizasyonda bireysel kategoride dünya birinciliği kazanmak, Türk fotoğraf tarihi açısından da önemli bir referans kabul ediliyor. Seçici kurulun son derece titiz davrandığı yarışmada ödül alan eserler, teknik ve sanatsal açıdan elit seviyedeki çalışmalar arasından belirleniyor.

Bitlis'in köyünden dünya zirvesine

Dünya şampiyonluğunu getiren fotoğrafın hikayesini paylaşan Bahadır Arcan, eserin Bitlis iline bağlı Hizan köylerinden olan Sarpkaya köyünde çekildiğini belirtti. Fotoğrafta Teymur amcayı evinde Kuran okurken fotoğrafladığını anlatan Arcan, 'Bu zafer, sadece kişisel bir başarı değil, aynı zamanda Türk fotoğrafının uluslararası arenada ne kadar güçlü olduğunun bir göstergesidir. 'Kuran' adlı çalışmamla dünya birincisi olmak büyük bir onur ve sorumluluk. Bu başarıyı memleketim Babaeski'ye ve ülkeme armağan ediyorum' ifadelerini kullandı.

Sanatçı, fotoğraf yolculuğunun 2017 yılında başladığını ve bu süreçte Türkiye'nin pek çok ilini, özellikle de doğu illerini gezerek çekimler yaptığını dile getirdi. Pandemi dönemiyle birlikte uluslararası yarışmalara odaklandığını belirten sanatçı, bugüne kadar 170 farklı uluslararası yarışmaya katılım sağladı.

Kariyerinde 40 altın madalya ve uluslararası unvanlar

Bahadır Arcan, uluslararası platformlarda gösterdiği süreklilikle kariyerine çok sayıda ödül sığdırdı. Sanatçının güncel ödül listesinde 40 Altın Madalya, 13 Gümüş Madalya, 19 Bronz Madalya, 5 Özel Madalya ve 170 Mansiyon Ödülü bulunuyor. Ayrıca sanatçının eserleri dünya genelindeki yarışmalarda 1486 kez sergileme (kabul) onayı aldı. Başarıları neticesinde Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) ve Amerika Fotoğraf Topluluğu (PSA) tarafından verilen EFIAP ve PPSA (Uluslararası Fotoğraf Sanatçısı) unvanlarına sahip olan Arcan, fotoğrafın kendisi için tek kelime ile 'Aşk' olduğunu vurguladı.