Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kentsel Ormancılık Ağı (Urban Forestry Network) kapsamında düzenlenen 'Kentsel Ormancılığa Bütüncül Yaklaşım için Avrupa Ağı' Antalya etkinliğinde yer aldı. Biyoçeşitlilik ve ağaçlandırma çalışmalarıyla katılım sağlanan etkinlik kapsamında, 33 farklı ülkeden 50 katılımcıya, Yeşil Bayraklı Atatürk Kültür Parkı içerisindeki peyzaj ve kentsel ağaçlandırma uygulamaları tanıtıldı.

Kentsel Ormancılığa Bütüncül Yaklaşım için Avrupa Ağı kapsamında 33 farklı ülkeden gelen 50 katılımcı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı temsilcileri rehberliğinde Atatürk Kültür Parkı'nı dolaşarak incelemelerde bulundu. Doğa uygulamaları, canlı türleri ve sosyal donatılarıyla kaplı park alanını dolaşan araştırmacılar, Antalya'nın biyoçeşitliliğine hayran kaldı.

'Uluslararası bağlarımız güçleniyor'

Atatürk Kültür Parkı ziyaretine ilişkin bilgi veren Antalya Büyükşehir Belediyesi Avrupa Birliği İlişkileri ve Proje Şube Müdürü Güliz Yaman, 'Urban Forestry Ağı, belediyemizin Antalya'da yaptığı uygulamaları ve kentsel ağaçlandırma alanlarını görmek istedi. Bu kapsamda araştırma heyetine, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı temsilcilerimizle birlikte parkımızda yer alan sosyal donatıları ve biyoçeşitlilik çalışmalarını tanıttık. Bu etkinlik içerisinde ayrıca ortağı olduğumuz kentsel enerji geçişleri konulu POSEIDON projemizin de çalışmaları yer aldı. Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezimizde enerji geçişleri ile ilgili çeşitli eğitimlerimiz oldu. Böylesi projelerle ve etkinliklerle Büyükşehir Belediyemizi uluslararası alanda tanıtıyor ve uluslararası ilişkilerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz' dedi.

Atatürk Kültür Parkı'na hayran kaldılar

Antalya'nın ekosistemine hayranlık duyduklarını belirten Urban Forestry Network Koordinatörü Çevre Bilimci Dieter Anseeuw, 'Antalya gibi özellikle çok sıcak olan yerlerde böyle parklar sadece biz araştırmacılar için değil, halk için de çok kıymetli. Etrafımıza bakınca ağaç gölgelerinden faydalanan insanları görmek mümkün. Bu yüzden bu ağaçların varlığı çok önemli. Bu aksiyonun temel amacı sadece yeni ağaçlar dikmek değil, mevcut ağaçları nasıl koruyacağımızı ve ağaçların ekosisteme, flora ve faunaya katkılarını göstermektir. Bu yüzden toplantımızı burada yapıyoruz ve bu alanda uygulayıcılar ve araştırmacılar olarak önümüzdeki yıllarda neye odaklanmamız gerektiğini görüyoruz' diye konuştu.