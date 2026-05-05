Bilecik Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Onur Şeker, Meclisin Mayıs ayı ilk birleşiminde, Başkan Melek Mızrak Subaşı'na, Bil Kart Satış ve Yükleme Noktasında ortaya çıkan 104 bin lira açık konusunu sordu.

Bilecik Belediyesi Mayıs Ayı Belediye Meclis Toplantısı Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis öncesinde söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Onur Şeker, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'na, 'Bilecik Belediye iştiraki olan Biltur Gıda Şirketi'nin Şehitler Parkı üzerinde Bil Kart Satış ve Yükleme Noktasında geçtiğimiz günlerde 3 çalışandan birinin para dolu çantayı bankaya götürmesinin ardından çantada 104 binlik açık oluşmuş. Bunu sorumlu müdürler çalışan 3 kişiyi sorguya alarak, tutanak haline geçirmiş. Gel gelelim bir çalışan bu parayı ödeyerek açığı kapatmış. Açığı kapatan personel buradan masa başına geçilirken, neden gerekli işlem yapılmadı' diye sordu.

'Geçtiğimiz günlerde maalesef böyle bir durum oldu'

Başkan Subaşı, olayın doğru olduğunu, iddiaların üzerinin örtülmediğini belirtti. Yaşanan durumla ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığını ve sürecin ilgili adli makamlar tarafından titizlikle sürdürüldüğünü anlatan Subaşı, sözlerine şöyle devam etti.

'Bizler şeffaf belediyecilik yöntemiyle yönetiyoruz belediyeyi. Bu olay üstü kapanmış bir konu değil. Geçtiğimiz günlerde maalesef böyle bir durum oldu. Fakat üstü kapanmış olsaydı o para kasaya konulmamış olurdu. Tarafıma gelen bilgilerde, arkadaşlarımızın parayı bankaya sayım yapmadan götürdüğü söylendi. Bankada yapılan sayım sırasında, karta yükleme yaptığımız rakamla, kasa arasında bir kıyaslama yapıldığında 104 bin TL'lik bir açık olduğu tespit edilmiş. Ardından da zaten müdürümüz 'Bu parayı hızlı bir şekilde yerine koyun' diye kasa görevlisine bir süre vermiş. Birkaç saat içinde tutar tamamlanıyor, ilgili tutanaklar yapılıyor ve üstü de örtülmüyor. Bizim yaptığımız hiçbir şeyin üstünün örtülmesi mümkün değil, o arkadaşımız da zaten orada çalışmıyor artık, yer değişimleri yapıldı, rotasyon yapıldı. Fakat yargının vermesi gereken kararı bizlerin vermesi mümkün değil. Tutanaklarla her şey mevcut.'

'Böyle bir olay yaşanırken, bir de masa başı başka bir işe veriliyor'

Başkan Subaşı'nın açıklamasının ardından tekrar söz alan Onur Şeker, belediyede daha önce de buna benzer durumların yaşandığını, hatta kendisinin de dava süreçlerine dâhil olduğunu belirterek, 'Buna benzer bir durum daha önce de yaşanmıştı. O zaman bir aksiyon alınmıştı. O zaman o olaya karışan personellerin savunmaları alınmış işlerine son verilmişti. Şimdi bu olayda, belediye yönetimimiz bununla alakalı herhangi bir soruşturma başlattı mı veya bu konuyla alakalı savcılığa bir suç duyurusunda bulunuldu mu? Aslında vatandaşın sormak istediği sorunun özü şu. Böyle bir olay yaşanırken, bir de masa başı başka bir işe veriliyor. Bununla ilgili bir cevap bekliyor aslında vatandaş' dedi.

'İşten çıkarma için somut bir delil gerekiyor'

Konu hakkında son olarak söz alan Başkan Subaşı, 'KAYI bir şirket olduğu için biz belediye olarak bir soruşturma açamıyoruz. Zaten şirketin kendi içerisinde bir soruşturma yürütmesi gerekiyor. Orada, şirketin içerisindeki soruşturma devam ediyor, ifadeler alınıyor. Hepsi bittikten sonra, gerek duyulursa bu konu savcılığa gider sizler benden çok çok daha iyi biliyorsunuz zaten bu konuları. Bu soruşturma bitmeden, neyle suçlayacağız, neyle gideceğiz. Nasıl işten çıkartım yapacağız, bunun için somut bir delil gerekiyor. Bununla ilgili işlemler devam ediyor. Merak etmeyin, kamunun parası bize emanet.' dedi.