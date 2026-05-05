Şanlıurfa'da hakkında 18 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Karaköprü ilçesinde yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında 18 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Z. yakalandı. Karaköprü ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada yakalanan hükümlü gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
