Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın baharın müjdecisi, bereketin ve umudun simgesi Hıdırellez'i hemşehrileriyle birlikte coşkuyla kutladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl ilk kez düzenlediği Hıdırellez Şenliği'nde müzik, ritim ve eğlence buluştu, vatandaşlar unutulmaz bir akşam yaşadı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın önderliğinde baharın müjdecisi, bereketin ve umudun simgesi Hıdırellez, bu yıl ilk kez düzenlenen muhteşem bir şenlikle kutlandı. Altıeylül ilçesi Dinkçiler Mahallesi'ndeki Sabri Uğur Parkı'nda düzenlenen Hıdırellez Şenliği'nde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Roman Gençlik Orkestrası (ROGO), Maykolu Nadir ile Ertan Perküsyon Ritim Grubu, vatandaşlara unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Bandosu ve mehter takımının eşsiz performansıyla renklenen gecede vatandaşlar gönüllerince eğlendi. Siyasi parti il ve ilçe başkanları ile temsilcileri, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, esnaf odası başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşların katıldığı şenlikte Başkan Akın, Hıdırellez ateşini yaktı. Birlik beraberliğin güçlendiği, gönüllerin buluştuğu gecede vatandaşlar hep birlikte baharı karşıladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 'Balıkesir'imizde aynı sofranın, aynı meydanın ve aynı güzel dileğin etrafında buluşmanın kıymetini bir kez daha hissettik. Hıdırellez; bir araya geldikçe umudun büyüdüğünü, dayanışmanın güçlendiğini ve gönüllerin yakınlaştığını bizlere bir kez daha hatırlattı. Ayrıca belediyemiz bünyesinde birçok orkestra kurduk ve orkestralarımızın özelliği tamamının kendi evlatlarımızdan, çocuklarımızdan, Balıkesir'de yaşayan sanatçılarımızdan oluşması. Onun için hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Hıdırellez inşallah ailemize, milletimize, devletimize; güzellikler, iyilikler, bereket, refah ve huzur getirsin. Cenab-ı Allah devletimize zeval vermesin. Bizler Balıkesirliler olarak, bu memleketin evlatları olarak aklımızdaki tek şey birlik ve beraberliktir. Nerede birlik varsa, beraberlik varsa orada güzellik vardır. O güzelliğin adı da Balıkesir'dir hemşehrilerim. Kuvayımilliye ruhuna uygun bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu vesileyle bu güzel geceye neşesiyle ortak olan tüm hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Kandıralı: 'Ahmet Akın Başkanımız bize büyük destek verdi'

Hıdırellez'i bu yıl Başkan Ahmet Akın'ın liderliğinde büyük bir şenlik havasında kutladıklarını söyleyen Balıkesir Müzisyenler Federasyonu Başkanı İsmail Kandıralı, 'Biz Ahmet Akın Başkanımızdan destek istedik. Biz bir istediysek Ahmet Akın Başkanımız iki verdi. Ahmet Akın Başkanımız sayesinde farklı ve güzel bir program oldu. Üç aydan beri büyük bir uğraş verdik. 'Hangi partiden olursa olsun, gelin ben destek vereceğim' diyerek desteklerinden dolayı Başkan Akın'a teşekkür etti.

'Her günümüz bu kadar keyifli ve güzel geçsin'

Hıdırellez Şenliği'ni çok beğendiğini ifade eden Nesrin Dutçu, 'Harika, çok eğlenceli bir akşamdı. Başkanımıza bunu düşündüğü ve böyle bir organizasyon gerçekleştirdiği için teşekkür ediyoruz. İnşallah her günümüz Hıdırellez gibi keyifli ve güzel geçsin' dedi.

Orkestraların ve müzik performanslarının çok iyi olduğunu belirten Hamiyet Dutçu, 'Özellikle Rogo grubu harikaydı. Nadir Atay çok başarılıydı. Herkes çok eğlendi. Ahmet Akın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bahar geldi ve çok güzel oldu. Hep birlikte eğlendik. Enerjimiz harika. Bahar hepimize sağlık, mutluluk, afiyet getirsin' şeklinde konuştu.

Böyle bir şenliğin Balıkesir'e çok yakıştığını söyleyen Erdoğan Çağan, 'Ben ilk defa geliyorum. Çok güzel bir aktivite oldu. Müzikler olsun, insanlar olsun harika bir atmosferdi. Buradaki insanların o pozitif hali, neşesi de yansıdı' ifadelerini kullandı.

'Organizasyon muhteşemdi'

Şenliğe katılan vatandaşlardan Özge Fidan, 'Buradan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın'a çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir organizasyon olmuş. Biz çok eğlendik' diyerek mutluluğunu paylaştı.

Hıdırellez gecesi şenliğe vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Muhammed Ası, 'Böyle bir ortam görülmedi. Koskoca Balıkesir buraya gelmiş. Böyle bir şey yok. Organizasyon muhteşemdi, harikaydı. Emeği geçenlerin ellerine, kollarına sağlık. Belediye Başkanımız Ahmet Akın'a çok selamlarımızı iletiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz' dedi.