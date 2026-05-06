Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kentin zengin gastronomisini gözler önüne sereceği bir festivale imza atıyor. 8-9-10 Mayıs'ta gerçekleşecek olan '1. Uluslararası Balıkesir Gastronomi Festivali'nde; tematik lezzet sokakları, özel şov ve atölyeler yer alacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kentin köklü geçmişiyle harmanlanan birbirinden değerli gastronomi mirasını gözler önüne seren muhteşem bir organizasyona imza atmaya hazırlanıyor. Şehrin kadim mutfak kültürünü modern bir anlayışla birleştirerek Balıkesir'i 'Gastronomi ve Turizm Merkezi'ne dönüştürmek hedefiyle gerçekleştirilecek olan '1. Uluslararası Balıkesir Gastronomi Festivali' 8-9-10 Mayıs'ta Avlu Yaşam Merkezi'nde kapılarını açacak. Tamamen sponsorluklar aracılığıyla düzenlenecek festivalde; bir yandan yerel üreticiler, küresel şeflerle buluşturulurken diğer yandan da coğrafi işaretli ürünlerin markalaştırılması ve 'Atıksız Mutfak Hareketi' ile sürdürülebilir bir gastronomi vizyonu oluşturulmasına katkı sunulacak.

Sürdürülebilir gastronomi vizyonu

Her gün saat 10.00 itibarıyla ziyaretçilere açılacak olan festival, yerel üreticileri küresel şeflerle buluşturmayı, coğrafi işaretli ürünleri markalaştırmayı ve 'Atıksız Mutfak Hareketi' ile sürdürülebilir bir gastronomi vizyonu oluşturmayı amaçlıyor. 3 gün boyunca devam edecek olan festivale aralarında; Danilo Zanna, Sahrap Soysal, Esat Özata, Levent Kaynak, Ulaş Durmaz, Ekrem Yanbolluoğlu, Eren Kaşıkçı (Kızılsakal), Maria Ekmekçioğlu, Esra Tokelli ve Erdal Aslanboğa gibi birbirinden değerli 50'nin üzerinde sektör profesyoneli konuk olacak.

Ünlü şeflerden Gastro şovlar

Ünlü şefler, Balıkesir'in ürünleriyle muhteşem gastro şovlar gerçekleştirecek. Gastro Fest'te yurtdışından gelecek şeflerin yapacağı workshop çalışmalarına da yer verilecek. Tematik Lezzet Sokaklarının yer alacağı festivalde; Ot ve Zeytin Sokağı, Peynir ve Süt Yolu, Ateş ve Köz Sokağı, Kültür ve Miras Sokağı, Tatlı Hayat Caddesi, Üreten Eller Pazarı, Kahve Yolu ve Sokak Lezzetleri yer alacak.