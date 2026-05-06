Nazilli Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen bilim fuarında 19 proje sergilendi.

Nazilli Anadolu Lisesi'nin Bilim Fuarı yoğun katılımla gerçekleşti. Fuarda sergilenen 19 proje ve resim sergisi katılımcıların takdirini kazandı. Nazilli'nin önde gelen eğitim kurumlarından olan Nazilli Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin Bilim Fuarı okulun yan tarafında bulunan Turan Kapalı Pazar Yeri'nde yoğun katılımla gerçekleşti.

Okul Müdürü Zakir Tali'nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner, Şube Müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Bilişim Öğretmeni Betül Öztürk'ün proje yürütücülüğünü üstlendiği fuarda 9'u tasarım, 10'u araştırma olmak üzere toplam 19 proje sergilendi. Oyunlaştırma, STEM, sıfır atık ve geri dönüşüm temalarının işlendiği projelerde 19 danışan öğretmen ve 100'e yakın öğrenci görev aldı. Kurdele kesiminin ardından stantları tek tek dolaşıp projeler hakkında bilgi alan Müdür Güner ve katılımcılar, emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. Fuar girişinde yer alan ve öğrenciler tarafından hazırlanan resimler ise büyük beğeni topladı. Birbirinden ilginç hikayeleri anlatan resimlerle birlikte kültürümüzü yansıtan kopuz konseri ve zeybek gösterisi de zevkle izlendi.

Fuarda açtıkları stantlarla ilgili bilgi veren öğrenciler de geçmişin izlerini gelecek nesillere taşımak adına projeler hazırladıklarını belirtti.