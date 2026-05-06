Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Şahnalı Mahallesi'nde içme suyu hattı yenileniyor.

Planlı şekilde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Efeler ilçesi Şahnalı Mahallesi'nde içme suyu hattı yenileme işi başlatıldı. Bölgeye uzun yıllar daha hizmet edecek bir altyapı kazandırılması için gerçekleştirilen çalışmalar doğrultusunda 1500 metre uzunluğunda içme suyu hattı yenilenecek. 8 milyon 700 bin Türk Lirası yatırım maliyetiyle hayata geçirilen projenin tamamlanması ile birlikte bölgenin içme suyu altyapısı yenilenmiş haliyle vatandaşların hizmetine sunulacak.

Aydın'ın tüm ilçelerinde hayata geçirilen yatırım ve projelerin devam edeceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 'Aydınımız için çalışmaya devam ediyoruz. Yatırım ve projelerimizi kentimizin dört bir yanında eş zamanlı olarak gerçekleştiriyor, hizmetlerimizi hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hizmetle büyüyen Aydın' ifadelerini kullandı.

Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.