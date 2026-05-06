Siirt'te hac ibadetini yerine getirmek üzere yola çıkan ilk kafile, düzenlenen programla dualar eşliğinde uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek 109 hacı adayı için İl Müftülüğü önünde tören gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda duygu dolu anlar yaşandı. Hacı adayları ve yakınlarının katıldığı törende, manevi atmosfer hâkim olurken zaman zaman gözyaşları döküldü. Kafile başkanı Baykan İlçe Müftüsü İsmail Numanoğlu'nun yanı sıra 2 din görevlisi ile bir kadın irşat görevlisinin de hacı adaylarına rehberlik edeceği belirtildi.

Programda konuşan İl Müftü Vekili Yahya Ertürk, hac ibadetinin önemine dikkat çekerek, yaptığı duada hacı adaylarının ibadetlerinin kabul olması temennisinde bulundu.

Yapılan duanın ardından okunan ezanla birlikte hacı adayları, yakınlarının dualarıyla kutsal topraklara uğurlandı. Hacı adaylarının Batman üzerinden Medine'ye hareket edeceği, ibadetlerini tamamlamalarının ardından 12 Haziran'da yurda dönecekleri bildirildi.