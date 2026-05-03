Siirt'in Eruh ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden beton mikserinin yoldan çıkarak kaza yapması sonucu sürücü, araç içerisinde sıkışarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 06 DZP 950 plakalı beton mikseri sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Acil Çağrı Merkezi'nden gelen ihbar üzerine olay yerine vakit kaybetmeksizin AFAD, UMKE, ERKUT ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde sıkışan sürücü M.A., ekiplerin titiz ve koordineli müdahalesiyle kurtarıldı. Sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, olay yerinde hazır bekleyen 112 acil servis ambulansına alınarak hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.