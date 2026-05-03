Şırnak'ta polis ekipleri, bu kez asayiş için değil çocukların yüzünü güldürmek için sahaya indi. Şırnak İl Emniyet Müdürü, Milletbahçesi'nde çocuklarla birlikte basketbol oynarken, polis memurları da sokakta kurdukları dostluk maçında çocuklarla futbol heyecanı yaşadı.

Toplumla iç içe olmayı sürdüren Şırnak Emniyeti, kentte güvenlik hizmetlerinin yanı sıra sosyal etkinliklerle de dikkat çekiyor. Özellikle çocuk ve gençlerle kurulan sıcak diyalog, mahallelerde samimi görüntülere sahne oldu. Milletbahçesi'nde düzenlenen etkinlikte çocuklarla bir araya gelen Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, basketbol oynayarak gençlerle keyifli anlar yaşadı. Çocukların yoğun ilgisiyle karşılanan etkinlikte neşeli görüntüler ortaya çıktı.

Öte yandan, polis ekipleri de mahalle aralarında çocuklarla futbol oynayarak sokakları adeta spor sahasına çevirdi. Sokakta top peşinden koşan polisler, çocukların sevincine ortak oldu.

Kentte büyük takdir toplayan etkinlik, 'güven veren polis' anlayışının en sıcak örneklerinden biri olarak değerlendirildi. Çocuklarla kurulan bu güçlü bağın, geleceğe umut ve güven aşıladığı belirtildi.