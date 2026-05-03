Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen saldırıda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu'nun cenazesi ailesine teslim edildi.

Kahramanmaraş Merkez Onikişubat ilçesi Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetmiş, 17 öğrenci de yaralanmıştı. Olayda saldırgan da ölmüştü. Saldırıda kafasının arkasına iki kurşun isabet ederek ağır yaralanan Almina Ağaoğlu tedavi gördüğü hastanede bugün sabaha karşı vefat etti. Almina'nın cenazesi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi morguna kaldırıldı. Morgdaki işlemleri tamamlanan cenaze, Almina'nın ailesine teslim edildi.

Almina Ağaoğlu, öğle namazını müteakip Abdülhamit Han Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kahramanmaraş Kapıçam Şehir Mezarlığı'na defnedilecek.