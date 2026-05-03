İstanbul Kadıköy sahil yolunda trafik denetimleri sırasında dikkat çeken bir olay yaşandı. İddiaya göre, uygulama noktasına gelmeden önce eşinin araç kullanımını beğenmeyen bir vatandaş direksiyona geçti.

Denetim noktasında durdurulan araçta yapılan kontrollerde sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan işlemlerin ardından sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Olay anında yaşanan diyaloglar ve sürücünün rahat tavırları ise kameralara yansırken, sürücü hakkında cezai işlem uygulandı

Kaynak: İHA