Karaman'da kontrolden çıkan cipin refüjdeki trafik levhasına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 01.40 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. idaresindeki 70 ACU 730 plakalı Volvo marka cip, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki trafik levhasına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma neticesinde kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.