Siirt'te, Siirt İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Bağımlılığa Karşı İlk Kale Aile' Projesi kapsamında toplum temelli farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi.

Proje çerçevesinde ailelerin uyuşturucu ile mücadelede bilinçlendirilmesi ve gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunmasına yönelik bilgilendirme faaliyetleri yapıldı. Yetkililer tarafından düzenlenen eğitimlerde, bağımlılıkla mücadelenin en önemli ayağının aile olduğu vurgulanırken, erken farkındalık ve doğru yönlendirmenin hayati önem taşıdığı ifade edildi. Çalışmalar kapsamında vatandaşlara narkotik suçların zararları anlatılırken, şüpheli durumların ilgili birimlere bildirilmesinin önemi hatırlatıldı. Projenin, toplumun tüm kesimlerinin desteğiyle daha etkin sonuçlar vermesinin hedeflendiği belirtildi.