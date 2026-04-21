Siirt'in merkez ilçesine bağlı Köprübaşı köyü sınırlarında bulunan ve 1950 yılında inşa edilen Kezer Köprüsü'nde, sel sonrası oluşan hasar nedeniyle restorasyon süreci başlatıldı.

Baykan-Kurtalan ayrımı Siirt yolunda yer alan ve 1950 yılında inşa edilen Tarihi Kezer Köprüsü, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26 Nisan 2013 tarihli kararıyla 'Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı - 1. Grup yapı' olarak tescil edilmişti. Köprüye ilişkin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri ise Karayolları 9. Bölge Müdürlüğünce hazırlanarak 19 Haziran 2013 tarihinde onaylandı. Tarihi köprünün ikilemesi olarak, bölünmüş yol çalışmaları kapsamında 2005 yılında inşa edilen basit kirişli betonarme köprü de aynı güzergahta hizmete alınmıştı.

19 Nisan 2026 tarihinde Kezer Çayında meydana gelen selin ardından, tarihi taş köprünün ayaklarında oturmalar oluştuğu, kemer ve üstyapısında ise çeşitli deformasyonların meydana geldiği tespit edildi. Güvenlik gerekçesiyle köprü trafiğe kapatılırken, ulaşım yanındaki betonarme köprü üzerinden kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. Mevcut restorasyon projeleri doğrultusunda, tarihi köprünün onarımına yönelik gerekli çalışmaların başlatıldığı bildirildi.