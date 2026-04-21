Ağrı'nın Patnos ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar ve eriyen kar suları, ilçedeki derelerde su seviyesinin tehlikeli şekilde yükselmesine neden oldu. Özellikle Badişan Deresi'nde yaşanan su artışı, taşkına yol açarak çevrede ciddi su baskınlarına sebep oldu.

Çay Mahallesi ve Badişan Mahallesi'nden geçen dere, artan debiye dayanamayarak yatağından taştı. Taşkın sonrası özellikle Badişan Mahallesi'nde bazı evlerin su altında kaldığı öğrenildi.

Yaşanan olay nedeniyle mahalle sakinleri zor anlar yaşarken, birçok vatandaş geceyi daha güvenli buldukları akrabalarının evlerinde geçirmek zorunda kaldı. Taşkın, bölgede hem maddi hasara yol açtı hem de günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Yetkililerin bölgede incelemelerde bulunduğu, olası yeni yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunduğu belirtildi.