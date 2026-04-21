AK Parti Osmangazi İlçe Gençlik Kolları tarafından düzenlenen 'Filistin için tarihe not düşüyoruz' başlığıyla anlamlı bir etkinliğe imza atıldı.

Şehreküstü 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlarla bir araya gelinerek Filistin'de yaşananlara dikkat çekildi. Program kapsamında oluşturulan 'duygu panosu' ile alana gelen vatandaşlardan, Filistin'deki gelişmelere ilişkin duygu ve düşüncelerini yazmaları istendi. Yoğun katılımın gözlendiği etkinlikte, her yaştan vatandaşın samimi ve içten mesajları panoda yer aldı.

Protokol üyelerinin de iştirak ettiği programda, katılımcılardan oldukça olumlu geri dönüşler alındı. Etkinliğin temel amacının Filistin meselesine yönelik toplumsal farkındalığı artırmak, yaşanan insanlık dramını unutturmamak ve mazlum coğrafyalardaki zulmü yeniden hatırlatmak olduğu vurgulandı.

AK Parti Osmangazi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Eren Sellüm, benzer farkındalık çalışmalarının ilerleyen süreçte de devam edeceğini belirterek, toplumsal duyarlılığı diri tutmanın önemine dikkat çekti.