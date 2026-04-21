Bursa Büyükşehir Belediyesi, İnegöl'ün daha güvenli ve konforlu ulaşıma kavuşması için üstyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İnegöl ilçesi Kulaca Mahallesi'ndeki bin 300 metrelik bağlantı yolunda kazı, dolgu ve yol genişletme çalışmaları tamamlandı. Devam eden asfalt kaplama çalışmalarının da tamamlanmasıyla birlikte ulaşım hattı daha modern ve güvenli bir yapıya kavuşacak. Yürütülen çalışmalarla sürüş konforunun artırılması hedeflenirken, ulaşımın daha düzenli ve kesintisiz hale gelmesi sağlanacak. Yol genişletme çalışmaları sayesinde araç geçişleri ve trafik akışı daha sağlıklı hale gelecek.

Uzun süredir mahallenin büyük ihtiyacı olan yol yapım çalışmalarının kısa sürede tamamlandığını ifade eden Kulaca Mahallesi Muhtarı Tunay Uğur, mahalle sakinleri adına Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.