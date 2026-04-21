Muğla'nın Bodrum ilçesinde virajı alamayıp minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre Gökpınar'dan Bayır istikametine giden 48 ATJ 797 plakalı Mustafa Can idaresindeki motosiklet, virajı alamayıp karşı şeride geçti. Karşı yönden gelen M.K. yönetimindeki 48 S 3749 plakalı minibüse çarpan motosikletin sürücüsü Mustafa Can için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 27 yaşındaki Mustafa Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri olay yeri ve çevresinde inceleme yaparken, Mustafa Can'ın cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Minibüs sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere Mumcular Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.