Menteşe Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Şadi Ballı ve idari ekip tarafından düzenlenen 5. Geleneksel Motivasyon Gecesi, bu yıl 'Beyaz Gece' konseptiyle gerçekleştirildi. Tüm katılımcılar geceye beyaz kıyafetlerle katılım sağladı.

Program kapsamında ilk olarak Akyaka Azmak'ta tekne turu düzenlenirken, ardından Azmak kenarında akşam yemeği gerçekleştirildi. Çalışanlar, yoğun iş temposuna kısa bir mola vererek bir arada vakit geçirme ve kurum içi dayanışmayı güçlendirme fırsatı buldu.

Gecede konuşan Menteşe Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Şadi Ballı, Menteşe Devlet Hastanesi'nin büyük bir aile olduğunu vurgulayarak, sağlık hizmetlerinin ekip çalışması, fedakârlık ve özveriyle yürütüldüğünü ifade etti. Hastanenin elde ettiği başarılarda tüm çalışanların emeği bulunduğunu belirten Başhekim Balı, gösterdikleri gayret ve özveri için çalışanlar nedeniyle tüm personele teşekkür etti.