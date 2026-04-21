Eskişehir'de düzenlenen İstihdam Fuarı'nda Yunus Emre Gençlik Merkezi gönüllüleri tarafından 'İşsizlik' konulu komedi skeci gerçekleştirildi.

Eskişehir Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılan fuar, bugün ziyaretçilere kapılarını açtı. Onlarca standın açıldığı fuara Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Yunus Emre Gençlik Merkezi gönüllüleri de katılım gösterdi. Gönüllü gençler tarafından fuarda 'İşsizlik' konulu bir komedi skeci sahnelendi. Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz'ın da seyrettiği skeç, ziyaretçilerin beğenisini topladı.