Konya'nın Karapınar ilçesinde yıllar sonra gelen bereketli yağışlarla akmaya başlayan dereler yüzleri güldürdü.

Türkiye'nin en kurak ve en az yağış alan yörelerinden biri olarak bilinen Karapınar, bu yıl etkili olan kar ve yağmur yağışlarıyla canlandı. Kış aylarında başlayan yoğun kar yağışı ve baharla birlikte devam eden sağanaklar, özellikle nisan ayında da etkisini sürdürdü. Yağışların artmasıyla birlikte yıllardır kuraklıkla mücadele eden yörede uzun zamandır akmayan dere ve ırmaklar tekrar suyla buluşurken, ortaya çıkan manzara ilçe halkına umut oldu. İlçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi ile Oymalı Mahallesinin çevresinde bulunan ve yıllardır kuru olan derelerde su yeniden akmaya başladı.