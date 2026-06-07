Karatay'da asfalt sezonu kapsamında Kanal Caddesi ve Küçükkumköprü Caddesi'nde altyapı hazırlık çalışmaları sürüyor. İlçe genelinde planlanan program doğrultusunda ulaşım altyapısı güçlendiriliyor.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde asfalt sezonu kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Merkez ve merkeze uzak mahalleleri kapsayan program doğrultusunda, ulaşım altyapısının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi için planlı çalışmalar yürütülüyor.

Küçükkumköprü ve Kanal Caddesi'nde hazırlık

Bu kapsamda Küçükkumköprü ve Kanal Caddesi'nde asfalt öncesi hazırlık çalışmalarına başlandı. Küçükkumköprü Caddesi'nde tretuvar ve asfalt öncesi hazırlık çalışmaları devam ederken, Kanal Caddesi'nde ise asfalt yenileme için ön hazırlık süreci yürütülüyor. Daha önce etaplar halinde bazı bölümleri tamamlanan Kanal Caddesi'nin Karaman Yolu'na kadar olan bölümünün, bu yılki program kapsamında yenilenmesi planlanıyor.

'Planlı şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz'

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçenin her noktasında altyapı ve üstyapı çalışmalarının planlı şekilde devam ettiğini belirterek; Karatay'ın daha modern ve yaşanabilir bir yapıya kavuşması için yoğun mesai harcadıklarını kaydetti. Başkan Kılca, 'Planlanan yatırımları tek tek hayata geçiriyor, ilçemizin her noktasında ulaşım altyapısını güçlendiriyoruz. Kanal Caddemizi yeniliyoruz. Daha önce etaplar halinde bazı bölümlerini tamamladığımız Kanal Caddemizin, Karaman Yolu'na kadar olan tüm bölümlerini bu yılki programımız kapsamında tamamlayacağız. Küçükkumköprü Caddesi'nde de ekiplerimiz asfalt hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Merkezden kırsala kadar ekiplerimizle altyapı ve üstyapı çalışmalarını aralıksız yürütüyoruz. Sezon boyunca ihtiyaç duyulan her noktada yol, kaldırım ve sıcak asfalt çalışmaları devam edecek. Tüm çabamız; altyapısı tamamlanmış, yolları yenilenmiş, sosyal ve kültürel alanlarıyla daha yaşanabilir bir Karatay oluşturmak. Bunun için ilçemize değer katacak her çalışmayı kararlılıkla sürdürüyoruz' dedi.