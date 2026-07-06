Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya'nın spor altyapısını daha da güçlendiren ve Selçuklu'nun spor yatırımlarını taçlandıran Selçuklu Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi'ni basın mensuplarına tanıttı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı; 'Hedefimiz bu merkezde gençlerimizi keşfederek olimpiyatlara sporcular yetiştirmek' dedi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yerel ve ulusal basın kuruluşu temsilcileriyle birlikte, kısa süre önce faaliyetlerine başlayan Selçuklu Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi'ni ziyaret etti. Türkiye'ye örnek nitelikteki tesiste yürütülen çalışmalar hakkında basın mensuplarına bilgi veren Başkan Pekyatırmacı, yaz dönemi spor okullarında eğitim gören öğrencilerle de bir araya gelerek antrenmanları yakından takip etti. Basın mensupları, merkezin sahip olduğu modern altyapıyı ve sporcuların gelişim süreçlerini yerinde inceledi.

'Selçuklu'da her alanda olduğu gibi spor alanında en iyi hizmeti üretmenin gayreti içerisindeyiz'

Selçuklu Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 'Bugün bizim için önemli bir gün. Çünkü bundan bir yıl önce yine sizlerle birlikte bu alanda toplanmış, şantiyemizi dolaşmış ve o zaman bir söz vermiştik. 2026 Yaz Spor Okullarına inşallah binamızı yetiştireceğiz ve çocuklarımız 2026 yaz döneminde spor okullarında artık Sporcu Seçme Yetiştirme Merkezimizi kullanmaya başlayacak demiştik. Elhamdülillah Rabbimin lütfuyla bu sözümüzü yerine getirdik ve bir hafta önce pazartesi gününden itibaren çocuklarımız yaz spor okullarında artık Sporcu Seçme Yetiştirme Merkezimizde faaliyetlere başladılar. Bizim için çok önemli bir yatırım, çok önemli bir hizmet. Konya'mızda en iyi hizmeti üretmenin gayreti çabası içerisindeyiz. Bununla birlikte olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi de spor alanında yaptığımız faaliyetler. Bu noktada Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü Türkiye'nin en büyük amatör spor kulübü unvanını koruyor ve Türkiye'de ilkleri gerçekleştiriyor, öncü olmaya devam ediyoruz. Geçmişten aldığımız güçle geçmişte elde ettiğimiz başarılarla kulübümüzü, gençlerimizi, sporcularımızı geleceğe taşımak için proje üretiyoruz ve bütün ekibimizle birlikte yoğun bir çaba gösteriyoruz. Bu gösterdiğimiz gayretin neticelerini de elhamdülillah sürekli almaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Selçuklu Belediyesi Spor Kulübümüzün U15 futbol takımı Türkiye şampiyonu oldu. Bu büyük başarıdan dolayı spor kulübümüzü, kulüp başkanımızı, yöneticilerimizi, spor müdürlüğümüzü, kıymetli antrenörlerimizi, hocalarımızı, sporcularımızı, futbolcularımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Arkadaşlar bu büyük bir başarı. Çünkü Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü'nün U15 futbol takımı veya U15, 16, 17 gruplarımız ilk defa Türkiye şampiyonu olmuyor. Daha önce de elde ettiğimiz Türkiye şampiyonlukları var. Türkiye şampiyonasında ikinciliklerimiz var, üçüncülüklerimiz var ve bu sene U15 futbol takımımızın elde ettiği netice şunu gösteriyor ki bu başarı tesadüfi değil. Bu başarı kulübümüzün yaptığı çalışmaların ortaya koyduğu haklı bir netice. İnşallah bu başarılarımız artarak devam edecek. Az önce su topu takımımızın antrenmanını izledik. Bugün Selçuklu Belediyesi Spor Kulübümüzün Süper Lig'de oynayan bir su topu takımı var. Bu tesadüfi bir netice değil. Su topu takımımızla oynayan bütün sporcularımız işte burada gördüğünüz spor okullarından yetişen sporcularımız. İthal sporcularla takım kurmuyoruz. Tamamen kendi spor okullarımızda branşlarda lisanslı sporcu olmuş daha sonra müsabık sporcu olmuş sporcularla bu neticeleri elde ediyoruz. Buradaki hedefimiz gençlerimize, çocuklarımıza sahip çıkmak. Yani şu anda Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü 20 bin çocuğumuza yaz döneminde yaz spor okullarında spor eğitimi spor faaliyeti yaptırıyor. En önemli elde ettiğimiz neticelerden biri bu. Tabii ki 20 bin gencimizin hepsi lisanslı sporcu, profesyonel sporcu olmayacak. Ama biz 20 bin gencimize sahip çıkmakla birlikte mutlaka onların içerisinden farklı branşlarda yetenekli gençlerimizi tespit ederek lisanslı sporcu olmalarını sağlayarak inşallah önümüzdeki süreçte yine aynı şekilde farklı branşlarda milli sporcular yetiştirmeye devam edeceğiz. Sporcu merkezimizi projelendirirken inşaatını yaparken hedef olarak önümüze koyduğumuz şeylerden biri de olimpiyatlara sporcu yetiştirmek. Bir taraftan gençlerimize sahip çıkıyor, bir taraftan lisanslı sporcu sayımızı arttırıyor, bir taraftan profesyonel spora çocuklarımızın, gençlerimizin adım atmalarını sağlıyor, bir taraftan da önemli bir hedefi belirliyoruz. Olimpiyatlara sporcu yetiştirmek. Ben inanıyorum ki Konya'mızda gençlerimizin içerisinde çok yetenekli, çok kabiliyetli gençlerimiz, çocuklarımız var. Biz yeter ki onları keşfedelim, onlara fırsat verelim. Bu anlamda inşallah hedefimiz bu merkezden gençlerimize sahip çıkarak onları keşfederek onları tespit ederek olimpiyatlara sporcuları da inşallah bu merkezden yetiştireceğiz' dedi.

'Çocuklarımızın branşlardaki gelişimlerini takip ederek onları daha profesyonel bir şekilde geleceğe hazırlamak ana hedeflerimizden bir tanesi'

Sporcu Merkezi ile ilgili bilgiler paylaşan Başkan Pekyatırmacı, 'Toplam 45 bin metrekare alan üzerinde kurulu olan merkezimiz 23 bin 500 metrekarelik bir kapalı alana sahip ve 17 farklı branşta şu anda çocuklarımız, gençlerimiz aynı anda burada spor faaliyetlerini yürütüyorlar. Merkezimizin faaliyete geçmesiyle birlikte ilçemizde spor okulu faaliyetine katılan gençlerimizin sayısını 5 bin 227 artırmış olduk. Geçen yıl Selçuklu'muzda ilave kontenjanlarla birlikte 15 bin sporcumuz spor okullarında faaliyetlere katıldılar. Bu yıl yeni sporcu merkezimizle birlikte artık 20 bini aşan sayıda öğrencimize, gencimize spor okulu faaliyetlerini burada yapma imkanımız oldu. Yani kapasitemizi yüzde 30'un üzerinde artırmış olduk. Artık yeni merkezimizle birlikte çocuklarımıza, gençlerimize iki branşta da seçme hakkını verdik. İsteyen velilerimiz çocuklarını aynı zamanda farklı branşlara da getirebiliyorlar. Hem de daha fazla sayıda gencimizin çocuğumuzun spor yapma imkanını burada temin etmiş olduk. Şu anda sadece Sporcu Seçme Yetiştirme Merkezimizde yüzme branşında bin 903 sporcumuz, futbolda 616, jimnastikte 441, tekvandoda 349, kick boksta 344, satrançta 280, basketbolda 278, wushu kung fu da 267, okçulukta 218, karatede 195, masa tenisinde 149, atletizmde 143 ve güreş branşında da 43 gencimiz toplamda da 5 bin 226 gencimiz şu anda spor okullarında faaliyetleriyle devam ediyorlar. Yine Selçuklu'muzda ikamet eden çocuklarımıza hangi bölgede oturuyor olurlarsa olsunlar servis imkanı sunuyoruz. Kayıt noktasında sadece Selçuklu'da ikamet eden çocuklarımızı kaydetmiyoruz. Konya genelinden müracaat eden tüm çocuklarımızı kaydediyoruz. Bunun dışında sporcu merkezimizin bir özelliği de Türkiye'nin ilk yeşil binası olması ilk LEED Sertifikalı yeşil binası olması. Binamız kendi enerjisinin yaklaşık yüzde 85'ini çatısında bulunan GES sistemiyle kendisi üretiyor. Enerji verimliği noktasında hem gün ışığından yararlanma sayesinde hem de binamızda uygulanan yalıtım sistemleri sayesinde binamız enerji verimliliği en yüksek binalardan bir tanesi. Yine binamız gri su sistemiyle özellikle duşlarda kullanılan suların binamızda bulunan gri su sistemi sayesinde arıtılması ve daha sonra da yeşil alanların, peyzaj alanlarının sulanması ve rezervuarlardaki suların gri su sistemi ile birlikte rezervuar kısmında kullanılması neticesinde atığını geri dönüştüren ve dışarıya en az atık bırakan bina olarak da Türkiye'deki yeşil bina ve LEED sertifikalı bina anlamında ilk sporcu merkezi olarak öne çıkıyor. Sporcu seçme yetiştirme merkezimiz inşallah önümüzdeki süreçte sadece Selçuklu'muza hizmet etmeyecek, tüm Konya'mıza hizmet edecek. Belki Konya'mızın sadece merkezine değil, merkez dışındaki ilçelerine de hizmet edecek. Çünkü sporcu merkezinde yürüteceğimiz en önemli faaliyetlerden bir tanesi de burada uygulayacağımız ölçme, değerlendirme programı. Bu salonumuzda inşallah başta spor okulu öğrencilerimiz olmak üzere bize müracaat eden tüm gençlerimizi, tüm sporcularımızı profesyonel bir şekilde ölçme programına tabi tutacağız. Ölçme programında ne çocuklarımızın, gençlerimizin fiziki durumları, hareket kabiliyetleri, hızları, çeviklikleri, el göz koordinasyonları bunların hepsini tespit edebileceğimiz farklı istasyonlarımız var. Bu sayede gençlerimizin hem hangi branşta daha başarılı olabileceklerini tespit edip onlara bir rapor sunmuş olacağız hem de bu ölçme değerlendirme programlarını sürekli yaparak aslında ciddi bir veriyi de ciddi bir parametre deposunu da elde etmiş olacağız. Buradaki bu ölçme değerlendirme programları neticesinde aslında gençlerimizi doğru branşlara yönlendirmek onların gelişimlerini takip etmek ve yönlendirmeyi yaptıktan sonra gençlerimizin, çocuklarımızın branşlardaki gelişimlerini takip ederek onları daha profesyonel bir şekilde geleceğe hazırlamak ana hedeflerimizden bir tanesi. Gençlik Sporumuzun da katkısıyla onlarla yapacağımız iş birliği neticesinde inşallah yetenekli gençlerimizi burada keşfederken bir taraftan da fiziki anlamda öne çıkan, hareket kabiliyeti anlamında öne çıkan gençlerimizi, çocuklarımızı da yine olimpiyatlara hazırlayacak şekilde branşlara yönlendirmesini yaparak takiplerini yapmış olacağız. Burada Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzle, Bakanlığımızla koordinasyon halinde olimpiyatlara da buradan sporcularımızı yetiştirmek inşallah ana hedeflerimiz. Bu doğrultuda burada tabii bu binanın yapımında tasarımında bu güne gelmesinde emekleri, gayretleri, çabaları olan çalışma arkadaşlarımız var. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün burada içinde bulunduğumuz bu mekanı en kaliteli, en nitelikli şekilde bizlere hazır ettikleri için teknik ekibimize özellikle teşekkür ediyorum. Yine Selçuklu Belediyesi Spor Kulübümüzü bugüne taşıyan tüm kulüp başkanlarımıza yöneticilerimize ve bugüne kadar emeği olan tüm çalışma arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yine bugün kulüp başkanımız olan Mustafa Yavuz Tezcan Bey başta olmak üzere tüm yönetimimize, spor müdürlüğümüze, spor müdürlüğü çalışanlarımıza, kıymetli hocalarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum' diye konuştu.

AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Dülgeroğlu da, 'Böyle bir tesisi Konyamıza, ülkemize kazandırdığı için başkanıma ve ekibine teşekkür ederim' dedi.

Mustafa Yavuz Tezcan ise, Selçuklu Belediye Spor Kulübü'nün Türkiye'nin en büyük amatör spor kulüplerinden biri olduğunu belirtti.

Selçuklu'da halka hizmet, Hakk'a hizmettir düsturuyla güzel çalışmaların hayata geçirildiğini belirten AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı, 'Bu hizmetleri en güzel şekilde yürüten Selçuklu Belediye Başkanımıza ve ekibine bu güzel tesisi de Konya'mıza, Selçuklu'muza kazandırdıkları için teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Selçuklu Belediyesi ve Başkan Ahmet Pekyatırmacı'nın güzel bir işe imza attığını ifade eden AK Parti Konya İl Başkan Vekili Kazım Küçükçöğen, 'Selçuklu'da yapılan tüm hizmetler çok üst seviyelerde. Bakanlık seviyesinde yapılabilecek bir projeyi Selçuklu Belediyesi kendi bütçesiyle şu anda bitirdi ve hizmete açtı. Bu bizi çok onurlandırıyor, gururlandırıyor. Yapması zor, işletmesi çok daha zor bir iş. Allah razı olsun başkanım ve ekibi tek tek hepsine teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Programa AK Parti Konya İl Başkan Vekili Kazım Küçükçöğen, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Dülgeroğlu, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı, Selçuklu Belediye Spor Kulüp Başkanı Mustafa Yavuz Tezcan, başkan yardımcıları ve basın kuruluşu temsilcileri katıldı.