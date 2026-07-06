Samsun'un Atakum ilçesinde freni boşaldığı iddia edilen taş yüklü kamyonun devrilmesi sonucu araçtan dışarı savrulan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyondan etrafa saçılan kayalar ise bir evin bahçesine ve duvarına çarparak yıkılmasına neden oldu. Olay sırasında evin önünde kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. Ölen sürücünün yakınlarının feryatları yürekleri dağladı.

Kaza, Atakum ilçesi Çamlıyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 64 yaşındaki Necdet Bolat idaresindeki 55 BDJ 56 plakalı taş yüklü kamyon, freni boşaldığı iddiasıyla kontrolden çıkarak devrildi. Devrilmenin etkisiyle araçtan dışarı savrulan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyondaki kaya ve taşlar çevreye saçılırken, yuvarlanan kayalar İsmail Akbaş'a ait evin duvarına çarparak yıkılmasına neden oldu.

Kaza sırasında evin önünde kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önlerken, olayı haber alan sürücünün yakınları kaza yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Yakınlarının feryatları yürekleri dağlarken, jandarma ekipleri hayatını kaybeden sürücünün ailesini güçlükle sakinleştirdi.

Ev sakinleri ise kazanın yaşandığı bölgede taş taşıyan kamyonların daha önce de birçok kez kazaya karıştığını öne sürerek, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını istedi. Vatandaşlar, taş kamyonlarının güzergâhında daha sıkı denetim ve önlem alınması çağrısında bulundu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.