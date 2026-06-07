Eskişehir'de aynı cadde üzerinde bulunan 2 tane trafo binasından birinde, '3 bin yıllık tarihimize sahip çıkıyoruz' yazısı yer alırken, hemen yanındaki diğer trafoda Yunus Emre silüetinin ve sözünün yıpranmış hali dikkat çekti.

Tepebaşı ilçesi Sarhöyük Mahallesi Yücel Sokak üzerinde bulunan trafo binalarının durumu, mahalle sakinlerinin tepkisini çekti. Belediyenin sorumluluk alanındaki bölgede yer alan trafolardan birinin üzerine işlenen kültürel mesaj dikkat çekerken, hemen yakınındaki diğer trafoda bulunan Yunus Emre silüeti ile ona ait sözlerin bakımsız olduğu görüldü. Yunus Emre gibi tasavvufi ve kültürel bir değerin görselinin ve mesajının bulunduğu noktanın metruk bir görünüm sergilemesi, bölgeden geçen vatandaşların tepkisini çekti. Yunus Emre silüeti yenilenmeyi bekliyor.