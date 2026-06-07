Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın ulaşım alanındaki önemli vizyon yatırımlarından biri olan Kartal Katlı Kavşağı Projesi'nde gece çalışmaları başladı. Dünya Bankası finansmanı ve İller Bankası A.Ş. koordinasyonunda yürütülen projede ekipler, çalışmalarını saat 24.00'e kadar aralıksız sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin şehir ulaşımına uzun vadeli katkı sağlayacak önemli yatırımlarından biri olan Kartal Katlı Kavşağı Projesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, proje kapsamında gece mesaisi de başladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin ulaşım altyapısını daha güçlü, güvenli ve sürdürülebilir hale getirecek projede ekiplerin yoğun bir çalışma temposuyla görev yaptığını belirterek, 'Şehrimizin vizyon projelerinden biri olan Kartal Katlı Kavşağı'nda gece çalışmalarımız başladı. Tüm hızımızla devam ediyoruz. Rabbim utandırmasın' ifadelerini kullandı. Dünya Bankası finansmanı ve İller Bankası A.Ş. koordinasyonunda yürütülen 'İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi' kapsamında hayata geçirilen yatırımda, gündüz çalışmalarına ek olarak gece saatlerinde de yoğun bir mesai gerçekleştiriliyor. Ekipler, projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesi amacıyla saat 24.00'e kadar sahada çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir belediyesinin ulaşım yatırımları arasında özel bir yere sahip olan proje, şehir içi trafik akışını rahatlatmayı, ana arterlerde kesintisiz ulaşımı güçlendirmeyi ve bağlantı yollarının kapasitesini artırmayı hedefliyor. Etaplar halinde sürdürülen çalışmalar tamamlandığında, bölgedeki trafik yükünün önemli ölçüde azalması ve ulaşım konforunun artması öngörülüyor. Sadece ulaşım altyapısına katkı sunmakla kalmayacak olan yatırım, aynı zamanda iklim değişikliğine ve afet risklerine karşı daha dirençli şehirler oluşturulması hedefi istikametinde de önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Bu yönüyle proje, sürdürülebilir şehircilik vizyonunun somut örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Büyükkılıç'ın öncülüğünde kentin geleceğine yön verecek stratejik yatırımları kararlılıkla sürdürürken, Kartal Katlı Kavşağı Projesi'nde gece-gündüz devam eden çalışmalarla şehrin ulaşım geleceğini şekillendirmeye devam ediyor.