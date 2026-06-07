Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programında vatandaşlarla bir araya gelecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, vatandaşlarla doğrudan iletişimi esas alan yönetim anlayışı doğrultusunda düzenlenen 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programında Kayserililerle buluşacak. AK Parti Kayseri İl Başkanlığı organizasyonuyla gerçekleştirilecek program, 8 Haziran Pazartesi günü saat 17.00'de Türk Dünyası Millet Bahçesi'nde düzenlenecek. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile birlikte soruları cevaplayacak olan Başkan Büyükkılıç, ortak akıl ve istişare kültürünü bir kez daha vatandaşlarla buluşturacak. Yerel yönetim çalışmalarında insan odaklı hizmet anlayışını önceleyen Başkan Büyükkılıç, vatandaşların görüş, öneri ve taleplerini doğrudan dinleyerek şehir yönetiminde ortak akıl kültürünü güçlendirmeyi sürdürüyor. Sosyal belediyecilik ve gönül belediyeciliği anlayışını sahada vatandaşlarla birebir temas kurarak hayata geçiren Büyükkılıç, düzenlenen programda da Kayserililerin sorularını dinleyip değerlendirecek. Şehrin her kesimiyle sürekli istişare halinde olduklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç; 'Her fırsatta ifade ettiğimiz gibi bu şehir hepimizin. Kayseri'mizin bugününü ve yarınını birlikte şekillendirmek adına vatandaşlarımızın fikirleri bizim için büyük önem taşıyor. Konuşmak, dinlemek ve birlikte çözüm üretmek için hemşehrilerimizle yeniden bir araya geleceğiz' mesajını paylaştı.

Katılımcı belediyecilik anlayışının önemli örneklerinden biri olarak değerlendirilen programda, vatandaşlar merak ettikleri konuları doğrudan başkanlara yöneltebilecek, şehirle ilgili talep ve önerilerini paylaşma fırsatı bulacak.