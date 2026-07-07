Eskişehir'de freni boşalan tırın sürücüsü, çevredeki vatandaşlara zarar vermemek için aracı yan yatırırken kendisi da yaralandı.

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Keskin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeyken freni boşalan 26 TD 057 plakalı tırın sürücüsü, çevredeki insanlara ve diğer araçlara zarar vermemek için tırı dönüş yolunda yan yatırmak zorunda kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sadece burnu kırılan ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen tır sürücüsü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.