Eskişehir'in İnönü ilçesindeki Dutluca Mahallesi'nde 5 bin metrekarelik kilit taş yol yapım çalışması tüm hızıyla sürüyor.

İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı'nın talimatları doğrultusunda planlanan çalışmalar kapsamında, Dutluca Mahallesi'nde toplam 5 bin metrekare kilit taş yol yapım çalışması tüm hızıyla devam ediyor. Mahalle içi ulaşımı daha güvenli, konforlu ve modern hale getirmeyi amaçlayan çalışma tamamlandığında, vatandaşların uzun yıllar sorunsuz şekilde kullanabileceği yeni yollar hizmete sunulmuş olacak.

İnönü Belediyesi yetkilileri, ilçenin tüm mahallelerinde ihtiyaçlar doğrultusunda yol ve üstyapı çalışmalarının program dahilinde sürdürüleceğini belirterek, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmetlerin kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.